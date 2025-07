50 anos de humor e provocação’, de Henrique Magalhães — Governo da Paraíba

Maria, a personagem de histórias em quadrinhos de Henrique Magalhães, que foi publicada em tiras em jornais, revistas e álbuns desde 1975, está comemorando 50 anos. Como balanço do percurso, seu criador está lançando, pela Editora A União, o livro ‘Maria: 50 anos de humor e provocação’, com tiras e histórias que tornam possível conhecer a evolução da personagem.

O evento de lançamento será nesta quarta-feira (23), às 19h, na Livraria A União, no térreo do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa. Participarão da mesa Nadja Carvalho e Regina Behar, professoras da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a ilustradora e quadrinista Thaís Gualberto, e a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), Naná Garcez.

O livro está dividido em quatro partes que correspondem a fases da personagem: “Rebeldia e luta”, “Outras perspectivas”, “Novos horizontes” e “Provocações poéticas”. No prefácio, o dramaturgo e escritor Paulo Vieira de Melo afirma que “Maria é precursora das causas subversivas e libertárias, acompanhando atentamente o passar do tempo e se — e nos — atualizando com as novas pautas políticas e as explosões que libertaram os corpos e desejos das novas gerações”.

Trajetória – No texto da Apresentação do livro, o autor conta que, além dos jornais A União e O Norte, em que Maria circulou por anos em tiras diárias, assim como dos suplementos O Pirralho e O Norte em Quadrinhos, seu campo de batalha deu-se em revistas próprias, editadas de modo independente.

Henrique diz ainda que Maria já tem 10 álbuns, sendo seis lançados pela editora Marca de Fantasia e quatro em Portugal pela editora Polvo, de Rui Brito. Nesse país a personagem ganhou o prêmio de melhor publicação de humor no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora, além de duas grandes exposições em Amadora e Beja. Em 2024, Maria tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial da Paraíba num prestigioso reconhecimento de sua produção, por meio da Lei 13.343.

“A primeira tira de Maria foi publicada no Jornal União, em 1975, logo após eu ter feito, e isso foi um impacto muito importante para mim. Junto com a tira, tinha um texto do jornalista Marcos Tenório fazendo comentários elogiosos ao trabalho. Eu fiquei muito envaidecido e me deu segurança para seguir publicando e criando Maria. Foi quase como um aval de que eu estava no caminho certo. E aí o resultado é esse, 50 anos de publicação, de criação da personagem, e uma felicidade muito grande de estar voltando à União, nesse livro que estamos lançando. Um livro que é uma coletânea de tiras passando por todos os períodos de evolução da personagem. É uma antologia do trabalho, o que é muito importante como registro dessa jornada”, afirma Henrique Magalhães.

Sobre o autor – Natural da Paraíba, Henrique Magalhães é professor aposentado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Dirige a editora Marca de Fantasia, dedicada aos quadrinhos e estudos sobre artes gráficas e visuais. Além de álbuns e revistas com sua personagem, são de sua autoria os livros ‘O que é fanzine’ (1993) pela editora Brasiliense; ‘O rebuliço apaixonante dos fanzines’ (2003), ‘A nova onda dos fanzines’ (2004), ‘A mutação radical dos fanzines’ (2005), ‘Humor em pílulas: a força criativa das tiras brasileiras’ (2006) e ‘Pedras no charco: resistência e perspectivas dos fanzines’ (2018) pela Marca de Fantasia. Em 2019 aventurou-se na literatura com o livro de contos ‘Cercas que separam quintais’. As publicações estão disponíveis em cortesia no sítio da editora: https://www.marcadefantasia.com