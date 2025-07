SES intensifica ações contra hepatites virais e se destaca com inovação e agilidade na prevenção e diagnóstico — Governo da Paraíba

Com o objetivo de promover ações de conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Operacional de Condições Crônicas e IST, promove ações de prevenção, de testagens e de aconselhamento durante o Julho Amarelo, mês alusivo ao combate às hepatites virais. A principal orientação é clara: todas as pessoas devem realizar, pelo menos uma vez na vida, os testes para hepatites B e C. A detecção precoce salva vidas e permite o início rápido do cuidado.

Neste ano, a campanha Julho Amarelo reforça um chamado à população: testar, tratar e curar. Essa é a tríade fundamental para vencer as hepatites virais, uma meta que o Brasil pretende alcançar até 2030, em sintonia com os compromissos globais de eliminação dessas doenças como problema de saúde pública.

No próximo dia 31, a SES realiza uma ação no Pavilhão do Chá, em parceria com a Associação das Prostitutas (Apros). A atividade contará com testes rápidos, vacinação, e a presença de um médico infectologista para avaliações e prescrição de tratamento, quando necessário. Além dos cuidados com a saúde, haverá também um momento de beleza, com o apoio de uma promotora de vendas de produtos cosméticos, oferecendo atendimentos especiais ao público presente. Essas iniciativas visam ampliar o acesso à testagem, ao diagnóstico e ao cuidado integral, especialmente entre populações mais vulneráveis, e reforçam o papel do SUS na promoção da saúde com acolhimento e respeito.

A Paraíba se destacou nacionalmente pela implantação pioneira da realização da carga viral para hepatites B e C em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), no momento da admissão nas clínicas de hemodiálise. O estado foi contemplado pelo Ministério da Saúde com um equipamento para realização de carga viral rápida, instalado no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) Sertão, em Patos, ampliando a acessibilidade e acelerando a entrega dos resultados.

De acordo com a chefe do Núcleo de Hepatites Virais da SES, Rosa Maria Monteiro, esse exame ao invés de buscar anticorpos, pesquisa logo o vírus no organismo, o que possibilita celeridade imediata ao início do tratamento, ação especialmente importante para imunossuprimidos. Com essa iniciativa, o estado é o único do país a realizar o exame.

“Essa abordagem permite detectar o vírus antes que o corpo produza anticorpos. Além disso, o novo equipamento de testagem rápida de carga viral implantado no Lacen Sertão vai facilitar o acesso a exames, atendendo não só pacientes de hemodiálise, mas também outros que testam positivo para HIV e hepatites. Essa estratégia ajudou a reduzir a circulação do vírus e a melhorar o tratamento na região. Para isso, o estado ampliou parcerias com clínicas conveniadas e habilitadas para reforçar o atendimento à população”, destacou.

A estratégia permite a detecção precoce de casos, reduz o risco de transmissão intraunidade e garante o início oportuno do tratamento. Com coleta, transporte e análise integrados ao Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB), a ação tem contribuído significativamente para a redução da incidência das hepatites virais nesse grupo vulnerável.

Em alusão ao Julho Amarelo, a Coordenação Estadual de Saúde (CES) promove duas importantes ações de prevenção, testagem e cuidado, reforçando o compromisso com a saúde pública e o enfrentamento das hepatites B e C. A primeira atividade acontece nesta sexta-feira (18), na sede da CES. A ação é voltada para funcionários e colaboradores, com a oferta de testes rápidos para hepatites B e C, promovendo o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento. E a segunda no Pavilhão do Chá.

Até maio deste ano, o número de testes realizados já superou com folga o mesmo período do ano passado, demonstrando o engajamento crescente da população e dos serviços de saúde. Se o ritmo continuar, este poderá ser o ano com o maior número de testagens da história recente no estado. Na Paraíba todos os 223 municípios ofertam testes rápidos. No período 2020 a 2025, foram realizados cerca de 800 mil testes para detecção das hepatites B e C. Desses testes, aproximadamente 0,1% apresentaram resultado reagente, o que representa cerca de 80 usuários que necessitaram de acompanhamento.

A SES realizou o abastecimento com os medicamentos destinados ao tratamento das hepatites virais B e C, nas 14 Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM), localizadas estrategicamente nas regiões de saúde. Bem como, realizou a distribuição dos testes rápidos, insumos de prevenção (internos e externo) e gel lubrificantes para municípios e serviços.

O tratamento para hepatites virais é gratuito pelo SUS, garantindo qualidade de vida e controle da infecção. O tratamento para hepatite B é contínuo, já a hepatite C conta com medicamentos modernos, altamente eficazes, que alcançam até 97% de cura em poucos meses.

A SES reforça o compromisso com o enfrentamento das hepatites virais e convida toda a população a procurar a unidade de saúde mais próxima, realizar o teste e, se necessário, iniciar o tratamento.