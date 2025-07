Centro de Convenções de Campina Grande sedia a 1ª Corrida de Empreendedores da Paraíba — Governo da Paraíba

O entorno do Centro de Convenções de Campina Grande (CCCG) foi palco, na manhã deste domingo (20), da 1ª edição da Corrida dos Empreendedores da Paraíba, evento que uniu esporte, solidariedade e estímulo ao empreendedorismo. A atividade marcou oficialmente o lançamento da Feira do Empreendedor 2025, que acontecerá no CCCG entre os dias 21 e 23 de agosto, em um dos maiores eventos de negócios do Nordeste.

A corrida registrou 1.500 inscritos, entre empreendedores e atletas amadores em percursos de 3 km, 5 km e 10 km com o diferencial da terra do Maior São João do Mundo da animação de um trio de forró a cada 2,5 km percorridos. Os participantes receberam os kits neste sábado, no Partage Shopping, mediante a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições de assistência social da região.

Além da corrida e dos kits, os participantes contaram com estrutura completa de apoio, incluindo postos de hidratação, equipe médica, cronometragem eletrônica, seguro individual, e ao final da prova, todos os corredores receberam medalhas de participação.

Organizada pelo Sebrae-PB e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), a ação teve como objetivo promover o bem-estar, incentivar hábitos saudáveis e aquecer os motores para a programação da Feira do Empreendedor.

A secretária da Setde, Rosália Lucas, falou sobre a importância do evento: “Além de chamar atenção para o grande evento de agosto que será a Feira do Empreendedor Paraíba, a corrida teve caráter social com a arrecadação de alimentos e o estímulo à prática de atividades físicas, chamando atenção para a grandiosa estrutura do Centro de Convenções de Campina Grande, um marco da gestão João Azevedo e Lucas Ribeiro”.

De acordo com o superintendente do Sebrae-PB, Luiz Alberto Amorim, mais do que um evento esportivo, a corrida marcou o início simbólico de uma jornada repleta de ideias, conexões e oportunidades que tomarão forma na Feira do Empreendedor. “É uma ação que envolve Campina Grande de maneira leve e participativa, despertando desde já o clima de inovação que será a tônica do maior evento de negócios da Paraíba. Com ela, lançamos um chamado coletivo à trilha do empreendedorismo — um caminho que exige preparo, coragem e cooperação. Ao promover saúde, bem-estar e integração, criamos as bases para um ambiente propício ao crescimento econômico e ao desenvolvimento humano do nosso estado”.

Feira do Empreendedor – Com entrada gratuita, a Feira do Empreendedor Sebrae, realizada com o Governo do Estado, deverá atrair cerca de 12 mil visitantes e movimentar mais de R$ 8 milhões em negócios. Serão mais de 200 horas de conteúdo distribuídas em 10 palcos simultâneos, com oficinas, palestras, consultorias e oportunidades de networking voltadas para quem já empreende ou deseja abrir seu próprio negócio.

As inscrições para o evento têm vagas limitadas e, para garantir sua participação, os interessados devem acessar o link a seguir https://feiradoempreendedorpb.com.br .

A gerente do Sebrae-PB, Ivani Costa, destacou o significado do evento. “Nesta manhã tivemos uma corrida solidária muito bonita, com total engajamento dos participantes, simbolizando a união do empreendedorismo e da qualidade de vida para o crescimento pessoal e profissional. Com esta competição ativamos a Feira do Empreendedor, evento de caráter nacional que realizaremos no Centro de Convenções de Campina Grande”.