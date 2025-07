Prefeitura amplia uso de tecnologia nas escolas a partir de capacitação de ferramentas do Google

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), capacitou 120 profissionais da Rede Municipal de Ensino para ampliar e aprimorar o uso de tecnologia com ferramentas do Google nas escolas municipais. O evento Google Day João Pessoa 2025 ocorreu, neste sábado (19), no Centro Universitário Uniesp, realizado em parceria com a empresa brasileira GetEdu, parceira oficial do Google for Education.

A secretária de Educação e Cultura da Capital, América Castro, afirmou que o objetivo da capacitação foi alinhar o conteúdo acadêmico com a tecnologia, seguindo orientação do prefeito Cícero Lucena. Segundo ela, essa necessidade de harmonia entre os temas surgiu na pandemia de Covid-19 e, desde então, a Prefeitura tem investido mais de R$ 300 milhões em equipamentos, como Chromebooks e tablets, além de acesso à internet de qualidade nas escolas municipais.

“Investimos em ferramentas para, de fato, trazer a tecnologia para as escolas e acabar com o analfabetismo digital. Agora, chegou o momento de fazer a formação dos profissionais. É gratificante ver a vontade de cada um que está aqui em pleno sábado querendo avançar e aprender”, comentou a secretária, acrescentando que a capacitação incluiu professores, mediadores de tecnologia e técnicos. “Cada escola dispõe de um mediador que facilita o dia a dia dos professores que ainda não dominam o conhecimento tecnológico”, complementou.

A capacitação explorou a plataforma de soluções inovadoras Google Workspace for Education, com uma programação que incluiu exposições, oficinas práticas e atividades interativas, abordando o uso pedagógico das ferramentas e a integração de recursos de inteligência artificial para potencializar as tecnologias da informação e comunicação (TICs) no ambiente educacional.

Trabalho on-line – Conforme o diretor de Tecnologia da Informação da Sedec, Diego Araújo, com o fim da programação presencial, a capacitação continua de forma on-line. “Trabalhamos, neste sábado, vários recursos que ainda não são utilizados ao máximo pelos professores, como a ferramenta Gemini, que é a inteligência artificial mais recente e avançada do Google. Por exemplo, é possível gerar imagens e criar ilustração para a aula de maneira mais dinâmica e criativa aos alunos”, observou.

O diretor enfatizou que o acesso às versões profissionais das ferramentas garante maior aproveitamento das tecnologias. Outros exemplos citados por ele na utilização da inteligência artificial são o ganho de tempo na redação e formatação de planos de aula, a possibilidade de gerar transcrição automática, o que é útil para pessoas com deficiência, ou tradução simultânea de áudio. “O uso dessas ferramentas será estimulado pelos mediadores de tecnologia, que fazem a ponte entre o professor e as tecnologias disponíveis, com uso na robótica ou na cultura maker, por exemplo”, destacou.

Modernização – O professor Erielson Renan, que leciona Matemática na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos, localizada no bairro dos Bancários, foi um dos participantes do Google Day. Com formação também de técnico de eletrônica, ele quer modernizar a maneira de dar aula. “Minha intenção é que os alunos tenham contato com robótica, programação, montagem e experimentação, na vivência do trabalho em equipe para que possam desenvolver sua criatividade. A tecnologia é bastante atrativa para essa geração de alunos”, opinou.

Já a professora Daise Fernandes, que leciona Geografia na Escola Municipal Francisco Pereira da Nóbrega, localizada na comunidade Boa Esperança, no bairro do Cristo Redentor, já utiliza recursos de tecnologia. “Temos a Sala Google, um espaço com lousa digital e com mesas formando ilhas, em uma disposição diferente das carteiras na sala de aula normal. Temos acervo de Chromebook e usamos tudo a partir de um planejamento para passar o objetivo pedagógico da aula”, relatou.

Ela citou o exemplo de uma atividade feita com os alunos do 9º ano, com quem trabalhou a temática da globalização do meio ambiente. “Cada grupo criou um ambiente natural com a ocupação de pessoas e desenvolveu equipamentos tecnológicos que facilita o cuidado com o meio ambiente. Por exemplo, havia um sensor que captava o lixo que iria para o rio e disparava um sinal. Era possível saber qual a área do bairro mais poluída e quais as causas. Também é possível criar cenários e histórias a partir dos temas estudados em sala de aula”, explanou.

Soluções digitais para a educação – O Google Workspace for Education é um conjunto de ferramentas e serviços do Google projetados para instituições de ensino, como escolas e universidades, com o objetivo de aprimorar o aprendizado, a colaboração e a comunicação, além de proteger o ambiente educacional. Há diversas edições com diferentes níveis de funcionalidades e ferramentas para atender às necessidades específicas de cada instituição, desde o ensino fundamental até o superior.

De acordo com o Google, as licenças para uso das soluções educacionais incluem serviços como Gmail, Google Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações, Google Meet e Google Sala de Aula, que facilitam a colaboração entre alunos e professores, dentro e fora da sala de aula.