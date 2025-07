Em Ingá, João Azevêdo preside audiência do Orçamento Democrático e anuncia investimentos de mais de R$ 20 milhões para a região

O governador João Azevêdo presidiu a audiência do Orçamento Democrático, realizada na noite desta sexta-feira (18), na cidade de Ingá (12ª Região Geoadministrativa), oportunidade em que dialogou com a população, assinou ordens de serviços e destinou recursos na ordem de mais de R$ 20 milhões. A audiência contou com a participação de 6.823 pessoas e aconteceu no ginásio da ECIT Luis Gonzaga Burity.

Meio ambiente, educação e saúde foram as prioridades eleitas pela população para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2026.

Na abertura da solenidade, o chefe do Executivo assinou convênio para custeio de média complexidade ofertado pela Unidade de Pronto Atendimento de Ingá, no valor de R$ 900 mil; assinou ordem de serviço para manutenção da escola Prof. Rangel, também de Ingá, com investimentos de mais R$ 630 mil; e autorizou contrato de financiamento crédito fundiário para agricultores da região, no valor de R$ 289 mil.

“Quero agradecer a forma carinhosa da recepção que tivemos aqui com todo o nosso time de governo. Estamos aqui para aprender e ouvir a população. Fico feliz em estar aqui, nesta escola entregue pelo governo, promovendo e colhendo frutos com a educação dos alunos que nela estudam. É um sonho realizado. Estamos celebrando este encontro para o planejamento do orçamento do próximo ano. Quero também agradecer aos conselheiros do Orçamento Democrático que fazem todo um trabalho voluntário para que essa plenária aconteça, além de toda a equipe de governo. Não se faz gestão sozinho. A Paraíba cresceu muito e se desenvolveu muito também. Hoje, assinamos e fizemos entregas importantes na plenária, que somam mais de R$ 20 milhões e isso é o que importa”, disse o gestor na abertura da plenária.

João Azevêdo também assinou 60 contratos do Programa Empreender PB, com investimentos de R$ 489 mil; entregou 25 escrituras do programa habitacional; mais 949 cisternas em toda a região – mais de R$ 11 milhões de investimentos; projeto da aliança produtiva – R$ 1,5 milhão; 10 passagens molhadas – R$ 3,1 milhões; dois dessalinizadores – R$ 595 mil; além do abastecimento de água da região, no valor de R$ 69 mil.

O gestor ainda destinou equipamentos para segurança pública e Corpo de Bombeiros da região, armamentos, munições, fardamentos, equipamentos de combate à incêndio, totalizando investimentos de mais de R$ 1,7 milhão.

“Estou muito feliz por ter, numa sexta-feira à noite, pessoas que saíram das próprias casas para vir dialogar com o governo. É essa credibilidade que este instrumento tem, que faz com que siga e continue se desenvolvendo com o povo por meio do trabalho. Essa é a revolução da democracia participativa”, concluiu João Azevêdo.

O vice-governador Lucas Ribeiro enalteceu a política pública de participação na Paraíba. “Que alegria ver esse ginásio lotado de pessoas que acreditam nesse momento de escuta e de eleição de prioridades. É assim que se faz gestão pública. Nosso time está aqui presente para ouvir a população nesta escola nova, fruto das demandas do ODE. Muito bom estar aqui nesse momento e só posso agradecer a cada pessoa que saiu da própria casa para vir dialogar com o governo. Escutar a população é prioridade deste governo e é assim que nós entendemos sobre a melhor forma de se fazer política pública, fazendo a diferença na vida de todas as pessoas”, disse Lucas Ribeiro.

O prefeito da cidade de Ingá, Jan de Manoel da Lenha, agradeceu pela parceria entre os governos. “Com orgulho e satisfação recebemos o Orçamento Democrático em nossa cidade e nós estamos gratos por isso. Ideia muito boa que serve para escutar as demandas do município e da nossa população para melhorias na nossa região. Acreditamos que o Governo irá atender as reivindicações da nossa região e tonar todas essas prioridades em realidade. Por fim, quero agradecer pelos investimentos do governo no município e em toda a região”, disse o prefeito.

O secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas. “Nosso muito obrigado a todas as pessoas que vieram dialogar com o governo e construir uma Paraíba melhor. Essa é a décima audiência deste ciclo, até aqui, concluída com sucesso como todas elas, principalmente pela participação importante da população de todos os municípios paraibanos. Nossa audiência foi realizada nesta escola que foi fruto de uma reivindicação pelo Orçamento Democrático “, disse Caroé.

Também participaram desta audiência, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o deputado estadual João Gonçalves, além dos secretários de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; o secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton, secretário da Saúde, Ari Reis, o chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Sergio Fonseca, entre outros auxiliares de governo, além de prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Votação das prioridades – O site de votação continua disponível para que a população acesse e eleja investimentos para as regiões que representam – votacaoode.pb.gov.br

Para votar, a pessoa deve inserir o CPF, escolher a região que representa e detalhar as prioridades de investimentos.

Saiba mais – As audiências do ODE já foram realizadas nas cidades de Itaporanga, Princesa Isabel, Pocinhos, Serra Branca, Sousa, Cajazeiras, Riacho dos Cavalos, Pombal e Mamanguape.

As próximas audiências serão realizadas nas cidades Bananeiras (31/07), Barra de Santa Rosa (01/08), Santa Luzia (07/08), Campina Grande (08/08), Itabaiana (21/08) e João Pessoa (22/08).