Prefeitura realiza workshop para guias de turismo sobre Roteiro das Religiões

A Secretaria de Turismo de João Pessoa, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), realiza, neste sábado (19), o II Workshop para guias de turismo com o objetivo de incrementar o Roteiro das Religiões, um novo produto turístico criado por sugestão dos alunos do curso das Ciências das Religiões da UFPB, em parceria com a Setur-JP, e que contempla visitas ao Centro Cultural São Francisco, a Federação Espírita Paraibana, o Terreiro Ilê Asé Oyá Obánìkó e a Loja Rosacruz. O workhsop oferece 10 vagas para os guias.

De acordo com Pablo Robério, da equipe de Projetos da Setur-JP, a atividade deste sábado sairá do Centro Cultural São Francisco, a partir das 12h30, cumprindo uma visita técnica em cada um dos produtos inseridos no roteiro. Em cada local, os guias de turismo receberão informações a respeito das religiões e que serão repassadas para os turistas. “Nossa intenção é qualificar o guia no sentido dele ter maior conhecimento e segura nas informações no momento de interagir com os turistas”, afirmou Pablo Robério.

No desenvolvimento do Roteiro das Religiões, com a participação dos guias de turismo, a intenção da Secretaria de Turismo e da UFPB é criar um mecanismo que divulgue esse produto para que as agências de turismo visualizem mais um diferencial da Capital paraibana para os seus clientes. No Brasil, o turismo religioso é muito forte, criando oportunidades de geração de empregos e renda. Nesse processo, além de oferecer esse roteiro, a capacitação dos profissionais é uma prioridade da Prefeitura de João Pessoa.

A Capital paraibana receberá, em setembro deste ano, o X Congresso Internacional da Anptecre (Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião), que abordará o tema ‘Contemporaneidade e Religiões: Linguagens e Vivências’. O evento deve reunir cerca de 600 pessoas do Brasil e do exterior. O objetivo do evento é promover a socialização da pesquisa brasileira em Ciências da Religião e Teologia, reunindo discentes, docentes e pesquisadores da área, além de professores da educação básica e interessados de outras disciplinas.

Esta será a primeira vez de uma edição que será realizada em uma Instituição Federal de Ensino Superior e a segunda vez no Nordeste, valorizando a pluralidade religiosa local e promovendo a interação entre programas de pós-graduação de todo o Brasil. Desde sua primeira edição, em 2008, o congresso percorreu diferentes regiões do país, consolidando-se como um evento nacionalmente relevante para a área de Ciências da Religião e Teologia.