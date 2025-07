João Azevêdo dialoga com a população no ODE e entrega investimentos para o Vale do Mamanguape no valor de R$ 17,3 milhões — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo dialogou com a população da 14ª Região Geoadministrativa, na audiência do Orçamento Democrático, realizada nesta quinta-feira (17), na cidade de Mamanguape, onde fez entrega de benefícios e assinou ordens de serviços que somam mais de R$ 17,3 milhões. A audiência contou com a participação de 4.461 pessoas e aconteceu no ginásio da ECIT João da Mata Cavalcanti Albuquerque.

Na abertura da solenidade, o chefe do executivo assinou ordem de licitação para a instalação do raio-X no Hospital Geral de Mamanguape, no valor de quase R$ 118 mil e ordem de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação de Mamanguape, com investimentos de mais de R$ 6,6 milhões. Ainda na área da saúde, assinou convênio para custeio da assistência ambulatorial do Pronto Atendimento Elza Fernandes da Silva, de Rio Tinto, no valor de R$ 720 mil.

Na área da educação, o gestor assinou ordem de serviço para a manutenção de três escolas nas cidades de Capim, Mataraca e Rio Tinto cujos investimentos totais chegam a R$ 1,4 milhão.

Por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regulação Fundiária (Empaer), João Azevêdo assinou contratos de financiamentos rurais que somam mais de R$ 800 mil, beneficiando agricultores da região.

O chefe do executivo ainda assinou contratos do programa Empreender PB, no valor de R$ 335 mil, para abertura ou ampliação de pequenos negócios; entregou 36 casas; mais 70 cisternas (R$ 890 mil); cinco passagens molhadas nos municípios de Rio Tinto, Mamanguape e Baia da Traição (R$ 1,8 milhão); duas tecnologias de energia solar (R$ 300 mil); projetos da Aliança Produtiva (R$ 750 mil).

E por fim, na área da segurança pública, o gestor assinou ordem de serviço para a construção do novo batalhão da Polícia Militar de Mamanguape, no valor de R$ 2,5 milhões, distribuiu equipamentos de segurança, materiais, uniformes, armamentos e munições à Polícia Militar que somam quase R$ 3 milhões de investimentos; e entregou kits do projeto Agente Jovem Ambiental.

“Que bom estar aqui mais uma vez em Mamanguape. O Vale do Mamanguape apresenta uma declaração clara de que acredita neste instrumento de audição e de aprendizado para a gestão. Estamos aqui para dar respostas, fazer uma gestão em que a democracia participativa seja valorizada. Esse instrumento é importante para ouvir a população. Muitas questões que aqui chegam já podem ser resolvidas no orçamento do próximo ano, e outras podem ser deliberadas aqui mesmo na audiência. Estou muito feliz por tudo o que está acontecendo na Paraíba. Estamos celebrando conquistas do que a Paraíba é hoje, motivo de orgulho. Estamos cuidando das pessoas e essa é minha missão enquanto gestor. Não fazemos nada sozinho e é por isso que a equipe de governo está aqui, toda presente, para poder dar encaminhamento e parecer daquilo que é pleiteado. A Paraíba hoje consegue dar resposta a sua população porque conseguiu fazer uma gestão fiscal correta, eficaz. Gostaria que cada paraibano se orgulhasse do Estado que estamos construindo. Somos um Estado com políticas referências em nosso País. Estamos vivendo o nosso melhor momento e tudo isso só é possível com a participação da população que faz a boa política. É essa relação de respeito que a população merece. Sei que esse ginásio está lotado de pessoas porque acreditam no Orçamento Democrático”, ressaltou João Azevêdo em sua fala de abertura.

O vice-governador Lucas Ribeiro comentou sobre essa forma de se fazer política. “Que bom ver esse ginásio lotado para falar, presenciar, um momento muito rico que é a escuta popular. Isso representa respeito, uma forma de se fazer política. Só na escuta é que se consegue acertar na gestão, ouvindo o que as pessoas estão precisando. É por isso que o governo, hoje, vive seu melhor momento, junto com a população, dialogando com ela e elegendo prioridades de investimentos. Só tenho a agradecer pela oportunidade de participar e vivenciar isso aqui junto com toda a população do Vale do Mamanguape. Agradecer ao governador João Azevêdo pela condução deste processo e a todo o time de governo”, afirmou Lucas Ribeiro.

O prefeito da cidade de Mamanguape, Joaquim Fernandes, agradeceu pela parceria com o Governo do Estado. “É uma grande honra para Mamanguape sediar mais uma vez uma plenária do Orçamento Democrático. É um momento de conscientização, diálogo, e sem dúvida, de concretização de sonhos, por meio do Governo do Estado. O ODE é a maneira mais prática, direta e objetiva de tornar sonhos em realidade. Muitas ações e investimentos chegaram a Mamanguape por meio dessa discussão pública que é o ODE. Não tenho dúvida que hoje teremos muitos caminhos traçados para o desenvolvimento do Vale do Mamanguape”, observou o prefeito.

O deputado federal Gervásio Maia enfatizou os avanços e a política de participação popular na Paraíba. “Estamos em mais uma audiência do ODE com o governador, deputados, prefeitos, lideranças e toda a população do Vale para construir uma Paraíba melhor. Estamos vivendo grandes transformações com a interiorização da saúde pública na Paraíba. Essa noite é uma oportunidade em que a população tem não só para agradecer, mas também, para dizer o que sonha para a região que representa. É respeito com o dinheiro público, a política de transformação, de resultados”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, por sua vez falou sobre a importância do Orçamento Democrático na Paraíba. “É um prazer estar aqui com o Governo da Paraíba para dialogar com a população, juntamente com o governador João Azevêdo e todos os secretários de governo. Esse é um momento importante para a democracia paraibana, para a população e o Governo do Estado. O governo veio aqui também para entregar obras e fazer uma Paraíba melhor para todas as pessoas. O Orçamento Democrático é o espaço de respeito que escuta a população e aprende com ela”, enalteceu o deputado.

O secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas e falou sobre a importância do ODE. “Para nós que fazemos o ODE é uma grande honra estar aqui de volta a esse território sagrado para dialogar sobre a vida dos paraibanos e paraibanas. Hoje estamos instalados administrativamente na cidade de Mamanguape para dialogar com a população e eleger as prioridades de investimentos para a região. O Orçamento Democrático é a ponte que liga a gestão pública à população paraibana, dando vez e voz nas tomadas de decisões do governo e isso é de suma importância para a afirmação da democracia participativa, o desenvolvimento e a construção de uma Paraíba mais igualitária para todas as pessoas”, pontuou Junior Caroé.

Também participaram desta audiência, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, os deputados estaduais Daniela do Vale e João Gonçalves, além dos secretários de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; o secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton, secretário da Saúde, Ari Reis, o chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra, entre outros auxiliares de governo, além de prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Escuta popular – Estradas/mobilidade, agricultura familiar e meio ambiente foram as prioridades eleitas pela população da 14ª região para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária 2026.

O presidente da Associação Pitanga da Estrada, de Mamanguape, Josenilton Antônio, pediu pela agricultura familiar local. “Viemos pedir pela agricultura familiar, com aquisição de maquinário agrícola, a dragagem de rios do Vale do Mamanguape e abastecimento hídrico da nossa região”, reivindicou.

Já Bruno Gonçalves, representante do conselho do ODE de Mamanguape, solicitou em nome da região que representa a construção de um terminal rodoviário e de um centro de comercialização para o desenvolvimento local e da região.

E Denise da Silva , da cidade de Marcação, também fez a reivindicação. “Uma das nossas prioridades é pela pavimentação das nossas ladeiras, e pedimos também pelo meio ambiente, pois estamos sofrendo com o desmatamento dos rios e, por último, pedimos pela agricultura familiar, precisamos de mecanização agrícola”, disse Denise.

Saiba mais – As audiências do ODE já foram realizadas nas cidades de Itaporanga, Princesa Isabel, Pocinhos, Serra Branca, Sousa, Cajazeiras, Riacho dos Cavalos e Pombal.

A próxima audiência, acontece nesta sexta-feira (18), na cidade de Ingá (12ª Região), às 19h, no ginásio da ECIT Luis Gonzaga Burity.