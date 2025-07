Primeira noite do “Auto de Sant’Ana” emociona público com belíssimo espetáculo

Com uma prece à Sant’Ana pelas chuvas e bênçãos para a nossa cidade, o “Auto de Sant’Ana” emocionou o público que lotou o espaço entre as praças Cristo Rei e Tomaz Salustino na noite desta quarta-feira (16) na primeira noite de apresentação do espetáculo, que acontece novamente nesta quinta (17) após a celebração da Missa na Matriz. Os artistas currais-novenses abrilhantaram o belíssimo espetáculo que conta um pouco da fé do sertanejo na padroeira Sant’Ana. A abertura do Auto contou com a presença do Secretário Municipal de Cultura, Adriano Nunes, da diretora geral Joriana Pontes, do Presidente da Câmara Municipal, Vereador João Gustavo, e da Vice-Prefeita Milena Galvão. “Este espetáculo é um presente da Prefeitura para nosso povo. Valorizar a cultura é investir no que temos de melhor, é valorizar nossa gente, nosso povo. Viva Currais Novos, viva nossos artistas e nossa cultura”, disse Milena. O Auto é uma realização da Prefeitura de Currais Novos por meio da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, e conta com direção geral de Joriana Pontes, texto de Cláudia Magalhães, música de Danilo Guanais, assessoria artística de Diana Fontes, figurinos e adereços de Marcos Leonardo, cenários criados por Manoel Neto, Gilca Leonardo como “Chefe de Palco”, Maria Aparecida (Nana Costureira) na produção de figurino, produção de Carlos Medeiros, e Execução da “CIA Bagana de Teatro”.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok