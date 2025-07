Celest inicia inscrições para 700 vagas a partir da próxima segunda-feira

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa (Celest), da Secretaria de Educação de João Pessoa (Sedec-JP), abre novo cronograma de inscrições para preenchimento de 700 vagas para o período 2025.2. O processo tem início no dia 21 de julho, nas formas presencial e online, conforme consta no manual de inscrições disponibilizado através do link: https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/inscri%C3%A7%C3%B5es-2025-2.

De acordo com a diretora do Centro de Línguas, Jéssica Holanda, as matrículas para os alunos da Rede Municipal de Ensino, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II, serão realizadas exclusivamente de forma presencial, a partir do dia 21 de julho, e online (https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/inscri%C3%A7%C3%B5es-2025-2) para os servidores e professores do Município. Já no dia 26 de será exclusivo para a população em geral, através do mesmo link.

“Serão ofertadas 700 vagas imediatas de níveis iniciais para Inglês, Francês, Espanhol e Alemão, além de Língua Brasileira de Sinais (Libras), com aulas a partir do dia 11 de agosto, presencialmente”, informou, ressaltando que todos os candidatos adultos necessitam informar um e-mail válido no ato da inscrição online, obrigatoriamente Gmail, para o preenchimento do formulário e recebimento da confirmação, caso contrário terá a inscrição invalidada. “Caso classificado, o candidato receberá e-mail de convocação com informações sobre as datas para realização da sua matrícula”, afirmou.

Jéssica Holanda destaca que o Celest tem como missão promover o ensino de Línguas Estrangeiras e Libras com qualidade e de forma facilitada, com objetivo de fortalecer e desenvolver responsabilidades de natureza social, profissional e cultural.

“São ofertados cursos totalmente gratuitos, divididos em seis semestres letivos. As aulas são semanais, presenciais, concentradas em um dia da semana, variando a duração de até duas horas e 30 minutos, dependendo do modo da aula”, acrescentou Jéssica Holanda.

Serviço – Os interessados podem obter mais informações através do telefone (83) 99604-4389 ou via e-mail: [email protected].