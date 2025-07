Adaptação à altitude refletirá no desempenho da seleção, diz Elias

“Dentro do que a gente pôde analisar a Venezuela, houve algumas alterações, não de sistema [de jogo], mas de comportamentos, para conseguir trazer dificuldade para nossa seleção. Achei que o jogo foi muito interessante no aspecto tático. No primeiro tempo, essas variações que a Venezuela fez, com trocas de posição, muitos podem tentar fazer contra a gente”, avaliou Arthur. “Erramos bastante tecnicamente, ficamos menos tempo com a bola do que precisaríamos, mas, de maneira geral, houve uma evolução grande no segundo tempo, com ajustes para marcarmos melhor, e criamos chances de gol”, concluiu o treinador.

“A Venezuela tinha uma linha de zaga que parava bastante, para forçar o impedimento. Caímos diversas vezes nessa armadilha. Mas foi algo interessante para que a gente consiga, no próximo momento, sincronizar melhor as corridas e o último passe. Esperava essas dificuldades. Foram diferentes preparações, no sentido de que não estávamos adaptados à altitude. Acredito que no próximo jogo [a equipe] talvez ainda sinta um pouco, mas já para a terceira partida [contra o Paraguai] estaremos super adaptados”, disse Arthur, em entrevista coletiva. “Tem a velocidade da bola, o campo… Falei para elas [atletas] que são muito melhores do que foram hoje [domingo], com certeza. Agora, é se adaptar e o que conseguimos fazer nesse jogo, fazermos no outro melhor ainda”, emendou.