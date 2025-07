João Pedro marca dois e tira Fluminense da Copa do Mundo de Clubes

Com direito a lei do ex, o Fluminense foi derrotado por 2 a 0 (ambos gols do atacante brasileiro João Pedro, uma revelação do Tricolor das Laranjeiras) pelo Chelsea (Inglaterra), na tarde desta terça-feira (8) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes.

Desta forma, o Brasil vê cair o seu último representante na competição organizada pela Fifa (após as eliminações de Flamengo, Botafogo e Palmeiras). Já a equipe inglesa aguarda a outra semifinal da competição, que será disputada na próxima quarta-feira (9) por PSG (França) e Real Madrid (Espanha), para conhecer o seu adversário na grande decisão.

Lei do ex

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho encontrou muitas dificuldades no primeiro tempo diante de uma equipe inglesa que sabia o que fazer com a bola no pé. Sem contar com o volante Martinelli, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o Tricolor das Laranjeiras perdeu a maioria das disputas no meio de campo, onde o equatoriano Moisés Caicedo e o argentino Enzo Fernández ditavam o ritmo do Chelsea.

Outra arma do time comandado pelo técnico italiano Enzo Maresca era o português Pedro Neto, que realizava grandes jogadas pela ponta esquerda. E foi desta forma que o Chelsea abriu o placar. Aos 17 minutos, Cano vacilou e João Pedro ficou com o domínio para lançar Pedro Neto, que avançou em velocidade antes de levantar a bola na área. Thiago Silva cortou parcialmente e a bola sobrou para o brasileiro João Pedro, que bateu, da entrada da área, para marcar um golaço.

Diante de uma equipe superior tecnicamente, o Fluminense tinha muitas dificuldades de criar algo, e encontrou sua melhor oportunidade de marcar aos 25 minutos. Hércules tabelou com Cano e bateu na saída do goleiro Robert Sánchez, mas o lateral espanhol Cucurella chegou antes para cortar.

Aos 34 o torcedor tricolor teve um sopro de esperança, quando o juiz assinalou pênalti em favor do time das Laranjeiras após a bola tocar no braço de Chalobah. Porém, o francês François Letexier foi chamado pelo VAR (árbitro de vídeo) e anulou sua marcação inicial.

Após o intervalo, o time das Laranjeiras viveu seu pior momento no confronto, apresentando muitas dificuldades de manter a posse de bola e vendo o Chelsea dominar as ações. Desta forma a equipe inglesa não demorou a ampliar sua vantagem. Aos 10 minutos o uruguaio Bernal perdeu o domínio da bola e Palmer tocou para Enzo Fernández, que lançou João Pedro na ponta esquerda. O brasileiro avançou, se livrou da marcação e bateu com violência a bola, que morreu no ângulo do gol defendido por Fábio.

A partir daí o técnico Renato Gaúcho passou a substituir jogadores de defesa por de ataque e bagunçou de vez a equipe tricolor, que pouco conseguiu fazer diante de um Chelsea muito organizado, que mostrou qualidade para segurar a vantagem, e a classificação, até o apito final.