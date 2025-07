Formação de agentes da Patrulha Maria da Penha tem início em Patos com foco na proteção de mulheres em situação de violência

Na continuidade do processo de expansão do Programa Integrado Patrulha Maria da Penha na Paraíba, será realizado, a partir desta segunda-feira (7) até o dia 14 de julho, no município de Patos, o curso de formação dos agentes que irão compor a equipe do novo núcleo regional do Programa, que abrangerá 21 municípios do Sertão paraibano.

A formação contará com 40 participantes, entre policiais militares e civis, além de técnicas dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) de Santa Luzia e Patos. Com carga horária de 80 horas, o conteúdo programático inclui temas como direitos humanos das mulheres, técnicas de atendimento humanizado, funcionamento da rede de proteção, legislação vigente e a operacionalização do Programa.

A iniciativa é realizada pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh) em parceria com a Secretaria de Segurança e Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, e o Tribunal de Justiça da Paraíba. Esse momento integra o protocolo de implantação de mais um núcleo da Patrulha Maria da Penha, que fortalece a rede de enfrentamento da violência contra as mulheres no estado.

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, ressaltou a importância da expansão do programa para o Sertão. “Nós temos agora a possibilidade de chegar à região de Patos para dar ainda mais proteção às mulheres que estão sob medida protetiva. Além de garantir sua integridade física e emocional, o programa oferece um acompanhamento psicossocial que faz muita diferença em suas vidas. É um trabalho que salva vidas e promove dignidade”, afirmou.

Com a instalação do núcleo regional em Patos, o Programa Patrulha Maria da Penha amplia sua atuação para 151 municípios, reafirmando o compromisso do Governo da Paraíba com a segurança, os direitos e o cuidado com as mulheres paraibanas.