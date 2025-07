onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Ferroviário e Sousa medem forças neste sábado (5), às 17h30, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e as equipes brigam por uma vaga na zona de classificação do Grupo 3. O Tremendão vem de um empate em seu último compromisso, enquanto o Dinossauro voltou a vencer na competição.

O Ferroviário vive um momento instável na Série D 2025. Na última rodada, o Tremendão perdeu os 100% de aproveitamento jogando em seus domínios, após empatar por 1 a 1 contra o Treze. Porém, com esse resultado, a equipe subiu na tabela e ocupa atualmente a 4ª colocação do Grupo 3, com 13 pontos. Em caso de vitória diante do Dinossauro, os cearenses poderão encaminhar uma vaga no mata-mata.

O Sousa também não atravessa um bom momento; contudo, ganhou fôlego ao voltar a vencer na competição nacional. Em seu último compromisso, o Dinossauro garantiu o placar de 3 a 1 contra o Horizonte, no Marizão, resultado que tirou a equipe da lanterna do Grupo 3. O Alviverde ocupa a 6ª posição, com 10 pontos, três atrás do G-4.

Data, horário e local de Ferroviário x Sousa

Dia: 05 de junho (sábado)

Hora: 17h30

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Transmissão de Ferroviário x Sousa

Onde assistir : TV Ferrão;

: TV Ferrão; Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

FERROVIÁRIO : João Vitor; Rikelmy, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires e Matheus Xavier; Bryam, Felipe Cruz e Ciell. Técnico : Tiago Zorro.

: João Vitor; Rikelmy, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires e Matheus Xavier; Bryam, Felipe Cruz e Ciell. : Tiago Zorro. SOUSA : João Victor; Iranilson, Uesles, Marcelo Duarte e Emerson Bastos; Patrick Dias, Jackson Santos e Diego Viana; Wellington Nunes, Luís Henrique e Diego Ceará. Técnico : Tardelly Abrantes.

Arbitragem

Árbitro principal : Wallas Martins Lopes (CBF-MA)

: Wallas Martins Lopes (CBF-MA) Assistente 1 : Eleutério Felipe Marques Júnior (CBF-CE)

: Eleutério Felipe Marques Júnior (CBF-CE) Assistente 2 : Yuri Rodrigues Cunha (CBF-CE)

: Yuri Rodrigues Cunha (CBF-CE) Quarto árbitro : Wanderson Marques Martins (CBF-CE)

Dia a dia do Sousa

O elenco do Sousa se reapresentou no Estádio Marizão, no período da tarde, iniciando a preparação para enfrentar o Ferroviário.

Os atletas do Sousa realizaram um treino técnico no Estádio Marizão, no período da tarde.

O elenco do Sousa realiza uma atividade técnica no Estádio Marizão, no período da tarde.

