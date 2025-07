Prefeitura faz ação conjunta para desobstrução das margens do Rio Jaguaribe

A Prefeitura de João Pessoa realizou uma ação, nesta terça-feira (1º), coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) para desobstrução das margens do Rio Jaguaribe, na altura do bairro do Rangel, com a retirada de aproximadamente 300 animais. A ação, iniciada no mês de março, faz parte do Programa João Pessoa Sustentável, com ações estratégicas para recuperar a qualidade ambiental e subsidiar a criação de políticas públicas permanentes de requalificação do Rio Jaguaribe.

“O trabalho de hoje foi uma ação conjunta entre a Secretaria do Meio Ambiente, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Ambiental, Secretaria de Infraestrutura, Emlur e Secretaria de Comunicação, além do apoio da Polícia Militar. O poder público unindo esforços para poder devolver essa área de preservação ambiental, poder fazer essa recomposição”, explicou Niedja Farias, chefe de Fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente.



O capitão Dhiego Cassol, da Polícia Militar, acompanhou a ação. “Nós prestamos apoio à Prefeitura Municipal nessa ação da Semam. Foi uma ação preventiva para evitar qualquer tipo de reação por parte dos criadores, mas foi tudo tranquilo”, disse o capitão. A Polícia Militar esteve presente com um total de seis viaturas, somando esforços com o contingente da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa também presente no local.



“Hoje é uma ação mais efetiva no sentido de fazer a retirada desses animais. Nesta área existem duas pocilgas, além da criação de bovinos e aves. Na área tinha para mais de 300 animais, e todos os dejetos produzidos por eles, além de muito lixo, eram lançados, diariamente, no leito do Rio Jaguaribe, uma área de APP (Área de Preservação Permanente), ocupada de forma irregular sem autorização do Poder Público”, explicou.

Niedja Farias afirmou que na área existem vários proprietários dos animais e que todos eles foram notificados. “Foi dado um tempo, feito diálogos. Iniciamos em março desse ano e eles foram notificados para fazer a retirada imediata. Eles explicaram a situação sobre a dificuldade de retirar os animais de imediato e nós tivemos esse cuidado para não prejudicá-los, inclusive, porque ali era fonte de renda para essas famílias”, explicou.

A Semam emitiu um Termo de Apreensão e os animais foram todos retirados. O próximo passo será a demolição das construções e a retirada dos resíduos. Posteriormente, toda a área será recuperada.

A chefe da Fiscalização da Semam, explicou que a ação feita no Rio Jaguaribe, no Rangel não é um caso isolado. A Pasta, recentemente, realizou diversas ações, a exemplo do trecho que corta o bairro do Bessa e também no bairro de Miramar.

Consórcio – A revitalização do Rio Jaguaribe está sob a responsabilidade técnica do Consórcio Nippon Koei LAC/Regea. O monitoramento abrange 15 quilômetros do leito do rio. O trabalho inclui medições periódicas de vazão, nível, qualidade da água e dos sedimentos, com foco em indicadores como oxigênio dissolvido, turbidez, coliformes, fósforo e nitrogênio — fundamentais para avaliar o estado ambiental do rio e orientar sua recuperação.

O projeto também prevê a retirada de diversas ocupações irregulares existentes no leito do rio, além de campanhas envolvendo a comunidade por meio de ações educativas, redes sociais, envio de informações por e-mail, placas informativas e canais de diálogo direto. A proposta é reforçar o vínculo da cidade com o rio e ampliar a consciência ambiental sobre sua relevância.