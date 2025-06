Com apoio do Governo da Paraíba, projeto Caminhos da Fé vai contar a história de João Pessoa a partir de suas igrejas antigas

O Caminhos da Fé é um projeto de educação patrimonial ao ar livre que vai acontecer no Centro Histórico de João Pessoa a partir desta segunda-feira (30). Com recursos do Governo da Paraíba, a partir de aporte de pouco mais de R$ 560 mil oriundos da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), o programa vai ser coordenado pelo Centro Cultural São Francisco e vai acontecer de forma simultânea em seis igrejas localizadas no Centro Histórico de João Pessoa.

A abertura oficial do evento será nesta segunda-feira (30), a partir das 9h, no próprio Centro Cultural São Francisco. É nessa oportunidade que todo o funcionamento do projeto será apresentado à população paraibana. O secretário de Estado da Cultura, Pedro Santos, antecipa que o objetivo é contar um pouco da história da Paraíba a partir de alguns dos prédios que remontam da fundação da cidade, ainda nos séculos 16 e 17.

“O Centro Cultural São Francisco nos apresentou o projeto e o abraçamos. Porque entendemos que é um jeito diferente, dinâmico e participativo de contar como João Pessoa e como a Paraíba foram fundadas. Todo o processo de ocupação do território e de formação da cidade”, explicou o secretário, ressaltando o potencial turístico-cultural da iniciativa.

As igrejas contempladas, todas localizadas na área central da capital paraibana, são Igreja de São Francisco, Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, Mosteiro de São Bento, Igreja de Nossa da Misericórdia, Igreja do Carmo e Igreja de São Frei Pedro Gonçalves. Os interessados poderão visitar cada uma individualmente ou se integrar a grupos regulares que vão realizar o circuito completo.

O público-alvo vai ser turistas que visitam a cidade, moradores da própria cidade e estudantes secundaristas da rede pública e privada de ensino. Porque, a partir da visitação das igrejas e do diálogo com a cidade que as cercam, vai ser possível passear pela história, pela geografia, pela cultura, pela arte, por uma série de nuances que fazem parte do cenário urbano de João Pessoa ao longo dos séculos.

De acordo com o padre Marcondes Meneses, diretor-geral do Centro Cultural São Francisco, trata-se de uma grande aula sobre João Pessoa em todos os seus detalhes. “Não se trata de um projeto religioso, mas que se constrói a partir do ponto de vista histórico da cidade. Há toda uma dimensão educativa nele”, comentou.

O Governo da Paraíba, a partir da ação de diferentes secretarias estaduais, é um parceiro do projeto Caminhos da Fé desde sua origem. A primeira etapa, que segue sendo realizada, contempla reformas em algumas das igrejas históricas da cidade e contou com aporte do ICMS Patrimônio Histórico, programa de renúncia fiscal que tem como objetivo reformar imóveis do Centro Histórico da capital paraibana. Já a segunda etapa passa pela intensificação da visitação desses espaços pelos mais diversos públicos que visitam a capital paraibana.

Para além de toda a ação, inclusive, é objetivo do projeto integrar a ele as comunidades próximas, como a do Porto do Capim, a do Varadouro, a do Roger e a da Ilha do Bispo. Passando, por exemplo, pela formação de bolsistas que acompanharão os visitantes durante o circuito. “Nós queremos proporcionar a qualificação profissional de jovens que moram nos arredores do Centro Histórico. É mais uma forma de integrar ao projeto a cidade em toda a sua multiplicidade”, concluiu Pedro.