Palmeiras elimina Botafogo e avança na Copa do Mundo de Clubes da Fifa

O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (28), na Filadélfia, e é o primeiro time brasileiro classificado às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No primeiro tempo da prorrogação, Paulinho marcou um belo gol e decidiu o duelo. Agora, a equipe paulista aguarda pelo vencedor da partida entre Benfica e Chelsea, que se enfrentam ainda neste sábado. O próximo compromisso, pelas quartas de final será na sexta-feira (4), novamente na Filadélfia.

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, optou por uma escalação com três volantes, enquanto Abel Ferreira, do Palmeiras, colocou três jovens no ataque: Estêvão, Allan e Vitor Roque. Com isso, o Verdão assumiu a posse de bola e o controle do jogo. Se não criou tantas chances concretas, esteve sempre rondando o gol defendido por John. Na melhor oportunidade, já nos acréscimos, Richard Rios finalizou de fora da área, a bola desviou na zaga e passou perto, por cima do gol. O Botafogo pouco ameaçou.

Na segunda etapa, o panorama não se alterou. Mesmo debaixo de sol forte da hora do almoço local, o Palmeiras continuou pressionando e criando chances. Estêvão chutou de fora da área e John fez bela defesa, colocando para escanteio. Em outra oportunidade, Mauricio cabeceou à queima-roupa e o goleiro botafoguense se contorceu todo para desviar novamente. O Verdão colocou muitas bolas na área adversária, buscando um gol salvador, mas a partida foi para a prorrogação.

Escalada paralímpica: Brasil garante dois bronzes em Copa do Mundo

Definidos os adversários de 8 brasileiros na 1ª rodada de Wimbledon

Logo no começo dos primeiros 15 minutos de prorrogação, as duas equipes já estavam com todas as cinco substituições feitas. O Palmeiras continuou exigindo grandes intervenções do goleiro John, mas aos 10 minutos conseguiu passar por ele. Paulinho – que entrara no segundo tempo no lugar de Vitor Roque – recebeu pela direita, passou pela marcação de Marlon Freitas e, com a visão aberta para o gol, chutou colocado de perna esquerda. A bola ainda desviou levemente no zagueiro Alexander Barboza e entrou no canto direito de John, fora do alcance do goleiro. O detalhe é que o atacante, que ainda se recupera de cirurgia na canela e sente muitas dores, deixou o jogo logo depois de marcar, atuando por apenas 40 minutos.

Precisando do gol para evitar a eliminação, o Botafogo partiu para o ataque na segunda etapa da prorrogação, ocupando o campo do adversário. O atacante argentino Joaquin Correa, que saiu do banco, fez fila na defesa palmeirense e cruzou rasteiro para a área. No entanto, nenhum atacante conseguiu finalizar. Em outra oportunidade, a bola levantada na área foi completada por Vitinho, que chutou na rede pelo lado de fora. Artur também levou perigo em um chute de fora da área.

Na reta final, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Palmeiras adotou postura ainda mais defensiva e viu o Botafogo pressionar com cruzamentos e escanteios. Em um deles, após bate-rebate, Igor Jesus não conseguiu levar força à finalização e Weverton ficou com a bola.

Ao fim de mais de 20 minutos de segundo tempo da prorrogação, o Palmeiras confirmou a vitória e comemorou muito o triunfo histórico, que o coloca como o primeiro time nas quartas de final da primeira Copa do Mundo de clubes da Fifa.

ASSISTIR AO VIVO Flamengo x Bayern de Munique, HOJE (29/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

ASSISTIR AO VIVO PSG x Inter Miami, HOJE (29/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA