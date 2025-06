Sistema Agroflorestal de São José do Seridó recebe visita técnica de secretários municipais

Na tarde desta segunda-feira, 23 de junho, o município de São José do Seridó foi palco de uma visita técnica ao Sistema Agroflorestal (SAF), instalado à margens direita do rio São José, ao lado do Balneário Manoel de Louro

O SAF é uma estratégia de produção sustentável que integra diversas espécies vegetais, utilizadas para fins alimentícios, medicinais e energéticos, como a produção de lenha. Entre os exemplos destacados está o Jucá, uma planta de alto valor nutricional para vacas leiteiras.

A visita contou com a presença dos secretários municipais José Ivon Dantas (Agricultura), Dirceu Soares (Meio Ambiente e Urbanismo), Mariozam Medeiros (Turismo e Desenvolvimento Econômico) e Juliana Andréa (Educação e Cultura), que acompanharam atentamente as explanações do ambientalista e idealizador do projeto, Mestre Josimar.

Durante a visita, Josimar ressaltou a importância do SAF como instrumento de fortalecimento da segurança alimentar, conservação do solo e preservação da biodiversidade. Ele defende a ampliação do projeto, com o plantio de espécies frutíferas como umbu-cajá, cajarana, tamarindo e, mais recentemente, a mangueira — com ênfase na variedade manga espada.

O ambientalista afirmou ainda que, com o apoio da gestão municipal, espera-se expandir a integração do SAF às escolas da rede pública a partir de 2026. Algumas unidades, como as Escolas Estaduais Jesuíno Azevedo e Professor Raimundo Silvino da Costa, já utilizam frutas cultivadas no sistema. A ideia é que, com a maturação das mangueiras já plantadas, os frutos possam abastecer todas as instituições educacionais do município, consolidando a parceria com secretarias como a de Educação (SEMEC).

Diante das mudanças climáticas, que impactam diretamente a produção agrícola, Josimar enfatiza o papel do SAF como alternativa viável e resiliente. Segundo ele, a diversidade de culturas garante uma produção contínua, reduzindo os impactos de safras irregulares.

Ele projeta que, em cerca de dez anos, o município poderá contar com um fornecimento expressivo de mangas produzidas localmente de forma orgânica, fortalecendo a economia e promovendo uma alimentação mais saudável.

A presença dos secretários municipais durante a visita evidencia a importância do trabalho intersetorial e reforça o compromisso da gestão com práticas sustentáveis. A articulação entre as secretarias de Agricultura (SEMAPE), Meio Ambiente (SEMURB), Educação (SEMEC) e Turismo (SETURD) demonstra o potencial do SAF como ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico, educacional e ambiental do município.

