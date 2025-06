“SALA DO EMPREENDEDOR NA FEIRA” PROMOVE DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO LOCAL

No último domingo, dia 9, a Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE proporcionou uma oportunidade única de interação com a comunidade. Levando as atividades da Sala do Empreendedor para mais perto do público, o evento ofereceu uma experiência prática e acessível.





O agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Gustavo Guimarães, o secretário municipal Dirceu Soares e Kaio Santos, consultor do SEBRAE, estiveram presentes para conversar com feirantes e membros da população, fornecendo informações importantes e adicionais à comunidade.





O evento foi uma excelente oportunidade para os cidadãos conhecerem os benefícios oferecidos pela Sala do Empreendedor e os serviços disponíveis. Iniciando às 6 da manhã, o objetivo principal foi apresentar ao público as atividades da Sala, com destaque para o programa Agro-Nordeste, voltado para o impulsionamento do setor agrícola na região.





Embora o stand estivesse fixado em frente ao mercado público, o agente de desenvolvimento Gustavo e sua equipe percorreram a feira, conversando com a população e destacando os benefícios para aqueles que desejam melhorar seus microempreendimentos. No caso dos agricultores, também foram expostas as vantagens do Agro-Nordeste, visando melhorar a qualidade genética do rebanho.





Foi uma iniciativa enriquecedora que aproximou a Sala do Empreendedor da comunidade, oferecendo informações valiosas para impulsionar o empreendedorismo local e o desenvolvimento econômico da região.