‘Sacrifício vale a pena’, diz jovem do Sertão que venceu competição de tecnologia na China

Estudante ganhou medalha de ouro em competição de tecnologia na China – Foto: IFPB.

O estudante paraibano Daniel Almeida dos Santos, que cursa Engenharia de Controle e Automação, ganhou medalha de ouro em uma competição internacional de tecnologia que reuniu estudantes de todo o mundo. Ele mora em um sítio na zona rural entre as cidades de Triunfo e São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, e estuda no campus de Cajazeiras, no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Com 23 anos, Daniel Almeida vem de uma família humilde do Sertão paraibano. A mãe trabalha como cuidadora numa escola infantil e o padrasto é mestre de obras.

O jovem já havia disputado a competição entre estudantes um ano antes, mas naquela ocasião não obteve premiações. De acordo com ele, a experiência foi muito importante para conseguir o principal prêmio em 2025.

“Naquele ano minha equipe não obteve o resultado esperado, mas decidi tentar novamente. Com o apoio do professor Michel Dias e em parceria com meus colegas Ryan e Kilmer do Campus João Pessoa, conquistamos na edição 2024-2025 o tricampeonato mundial na trilha Cloud (nuvem) e somos tetracampeões na geral”, disse.

A premiação repercutiu também em instâncias políticas no Brasil, isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita à cidade de Cachoeira dos Índios, no Sertão, para inauguração de obra que faz parte da transposição do Rio São Francisco, cumprimentou pessoalmente o estudante.

“Foi um momento que jamais vou esquecer. Receber o reconhecimento do presidente da República por algo que começou com tanto esforço, dedicação e vontade de aprender é algo que não dá para descrever em palavras. É a prova de que todo sacrifício vale a pena”, contou.

Daniel Almeida explicou que mesmo durante o período da pandemia, no qual as aulas foram canceladas ou em formato remoto, ele intensificou os estudos e, naquele momento, consolidou o interesse pela área de tecnologia.

Para o futuro, Daniel revelou que vai aprofundar o conhecimento dele em Inteligência Artificial e ir em busca de especialização na área.

“Pretendo aplicar todo o aprendizado da competição da Huawei no desenvolvimento de projetos inovadores. Estar no IFPB mudou minha vida, espero que minha conquista motive outros jovens a acreditarem no seu potencial”, disse.

Estudante recebeu cumprimento de Lula – Foto: IFPB.

Inscrições para cursos no IFPB abertas

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) informou que está com inscrições abertas para cursos superiores em todos os campus do estado. As inscrições são gratuitas e vão até 20 de junho. Entre as opções de áreas estão tecnologia, educação, saúde, meio ambiente e outros.