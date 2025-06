Moleka 100 Vergonha é campeã do Paraíba Junino 2025 e segue para etapa regional

A junina Moleka 100 Vergonha foi eleita, nesta quarta-feira (18), a melhor do XXII Paraíba Junino e vai representar a Paraíba no Nordestão, no domingo (29), em Pernambuco, e no nacional da Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Confebrac), no Pará, nos dias 12 e 13 de julho. Em segundo, ficou a Lageiro Seco e, em terceiro, a Fogueirinha, ambas de João Pessoa. O evento segue até esta quinta-feira (19), a partir das 18h, com a escolha dos destaques – casal de noivos, casal junino, rainha junina e rainha da diversidade.

“É uma alegria grande poder entregar à cidade de João Pessoa mais dois belíssimos festivais de quadrilhas juninas. Foram festivais muito fortes e intensos, com uma estrutura adequada para as quadrilhas juninas e para o público que compareceu de forma maciça todos os dias. Isso mostra a assertividade da nossa política de cultura, das culturas populares que o prefeito Cícero Lucena nos estimula a desenvolver, fortalecendo esse ciclo junino que é vivido de maneira tão crescente e intensa em João Pessoa”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a cidade, a cada dia, se torna uma grande referência para o Nordeste e também para todo o Brasil na área da cultura, do turismo, do desenvolvimento. “João Pessoa vive um momento muito especial e, evidentemente, isso se reflete na nossa política de cultura. Só resta agradecer agora a todos os quadrilheiros, todas as quadrilhas juninas, à Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, à Federação das Quadrilhas Juninas da Paraíba, toda a equipe da Funjope envolvida nesse processo e às demais secretarias do governo municipal e órgãos do Governo do Estado que nos ajudam a desenvolver esse festival de quadrilhas juninas”, acrescentou.

Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Liga das Quadrilhas Juninas da capital (LiquajuJP) e Federação das Entidades das Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune-PB), o Paraíba Junino também premia a vice-campeã, Lageiro Seco, que vai representar o Estado no Nordestão da União Nordestina das Entidades Juninas (Unej), que acontece em Açailândia, no Maranhão, nos dias 26 e 27 de julho.

No Paraíba Junino são premiadas as cinco primeiras colocadas – Moleka 100 Vergonha, Lageiro Seco, Fogueirinha, Mistura Gostosa e Sanfona Branca. A primeira recebe R$ 12 mil, a segunda R$ 10 mil, a terceira R$ 8 mil, R$ 6 mil para a quarta e R$ 4 mil para a quinta. Da sexta até a última, cada junina recebe uma ajuda de custo no valor de R$ 2 mil.

Nesta quarta-feira (18), se apresentaram as juninas Encanto Matuto, de Itapororoca; Pé de Muleke, de Patos; Terra dos Fortes, de Taperoá; e Chamego Medonho, de Esperança.

Público – Quem esteve no Paraíba Junino foi só elogios ao evento. A aposentada Marilene Gomes de Carvalho Dantas é de São Paulo e ficou impressionada com a beleza das juninas. “Ver as quadrilhas, para mim, representa a vida do brasileiro. É muito bom, muito gostoso. Eu adoro. Além disso, tem toda a beleza das roupas que eles usam. Sou de São Paulo e lá os integrantes das quadrilhas se vestem de caipiras. Aqui são fantasias lindas, é bem diferente”, observou.

O auxiliar financeiro Mayke Felipe da Silva Sousa não perde nenhum festival. “Eu acho bastante importante valorizar a cultura. O São João é isso, é cultura. Estou bastante animado com a programação. Todo ano eu dou um jeito de vir prestigiar, faz parte da minha agenda porque eu sou apaixonado por quadrilhas, e tem muita coisa boa por aqui”, pontuou.

De Roraima, a aposentada Erlândia Mota afirmou que ver as quadrilhas juninas é um presente. “Uma festa como essa representa a valorização da cultura. Estou muito feliz de poder acompanhar e ver tudo isso”, afirmou.

Ana Karoline Alves de Lima é autônoma e afirmou que é de lei ver as apresentações nesses dias de festival. “Eu sou apaixonada por quadrilhas juninas. Já dancei durante muitos anos, mas depois que casei não danço mais. Agora estou só matando a saudade e é muito bom reviver tudo isso. A Prefeitura e a Funjope estão de parabéns por organizar essa festa linda”.

Programação – Nesta quinta-feira (19), acontece o VII Festival das Estrelas Juninas da Paraíba com a seguinte sequência: etapas Santa Rita e Região Metropolitana, Campinense, Patos, Brejo, João Pessoa, Agreste, Vale dos Sertões, Vale do Paraíba, Zona da Mata e Vale do Mamanguape, Sousa. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Um forte esquema de segurança foi planejado para garantir a tranquilidade do público. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).