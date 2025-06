João Azevêdo e ministro Silvio Costa Filho entregam pista de aeroporto e destacam importância do equipamento para desenvolvimento de Patos

O governador João Azevêdo e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inauguraram, nesta quinta-feira (19), em Patos, no Sertão paraibano, a nova pista e o sistema de sinalização do Aeroporto Regional Firmino Ayres. As obras, em parceria com o Governo Federal, representam investimentos de R$ 39,8 milhões e vão permitir que o aeroporto receba até três aeronaves do modelo ATR-72 simultaneamente, criando mais condições de desenvolvimento econômico para o município e região, com deslocamento seguro de pessoas e transporte de cargas.

Além da reconstrução da pista de pousos e decolagens, o Aeroporto de Patos ganhou também um novo pátio de aeronaves, taxiway, regularização de faixa de pista, cerca operacional, estacionamento de veículos e sistemas de auxílio à navegação aérea, intervenção que vai permitir, a partir de agora, a operação simultânea de até três aeronaves do tipo ATR-72, que têm capacidade para 72 passageiros — muito utilizadas em voos regionais. O terminal de passageiros, em construção, será entregue até o final do ano.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância dos investimentos no aeroporto para o município de Patos e região. “Patos se transforma cada vez mais não apenas num polo de serviços — hoje a empresa de contact center AeC está se instalando aqui, por exemplo —, mas também num polo de medicina, com a saúde pública sendo referência para toda essa região, com o Hospital de Trauma que estamos construindo, com o Hospital do Bem que está recebendo o acelerador linear. Tudo isso resultado de muito investimento — são R$ 600 milhões executados e em execução aqui em Patos. E esse aeroporto tem o papel de garantir a sustentabilidade desse desenvolvimento, que é o que nós queremos”, afirmou.

“A partir do momento em que você tem um aeroporto com uma pista de 1,6 mil metros, tamanho igual ao de Campina Grande, se têm as condições de se ampliar ainda mais essas conexões de Patos com o Brasil e o mundo. E é por isso que eu gostaria dizer da minha alegria no dia de hoje e de agradecer ao prefeito Nabor Wanderley, ao ministro Silvio Costa Filho e ao presidente da Câmara dos Deputados pela parceria que tornou esse sonho possível”, acrescentou João Azevêdo.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, observou que entrega da nova pista e da sinalização do Aeroporto de Patos simboliza o desenvolvimento vivido pela Paraíba. “A Paraíba é o estado do Nordeste que mais cresce — enquanto a média regional, em 2024, foi de 3,8%, a Paraíba cresceu quase 7%. Isso demonstra a capacidade de trabalho do governador João Azevêdo e a unidade de parcerias que está sendo construída”, comentou, ao destacar também a importância do aeroporto para o desenvolvimento econômico de Patos e região.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, externou alegria pela entrega da primeira etapa da obra do Aeroporto de Patos — a próxima será o terminal de passageiros, ainda no segundo semestre deste ano. “O Aeroporto de Patos será a grande porta de entrada e saída do Sertão da Paraíba, de uma grande região do estado vizinho de Pernambuco e também do Rio Grande do Norte. Nós temos a oportunidade de, com essa obra, poder trazer comodidade, agilidade e conforto para as famílias do Sertão, que não vão mais ter de se deslocar diversos quilômetros para pegar um voo. A partir daqui, nós estaremos interligados a diversas cidades do Brasil e a outros países. E isso é muito importante para toda uma região que quer crescer e se desenvolver”, acrescentou.

Por sua vez, o prefeito de Patos, Nabor Wanderley, agradeceu a parceria com a gestão do governador João Azevêdo. “As obras que Patos tem vivenciado é o resultado do carinho e atenção que o governador João Azevêdo tem com a Paraíba e com o Sertão. Estou com o coração radiante de alegria por mais esta ação importante que chega à nossa cidade, que chega à nossa região. A história de Patos e do Sertão será transformada com a chegada desse aeroporto, a porta de entrada da geração de emprego e renda e de progresso para todo o Sertão da Paraíba”, ressaltou.

A deputada estadual Francisca Motta também destacou a importância da intervenção feita no aeroporto para o município de Patos e região. “Como disse o prefeito Nabor, Patos antes e depois desse aeroporto. A partir de agora, Patos crescerá muito mais, gerando mais emprego e mais renda para o nosso povo”, disse.

A inauguração da nova pista e do sistema de sinalização de Patos foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo ministro das Comunicações, Fred Siqueira; pelos deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Wilson Santiago e Mersinho Lucena; pelos deputados estaduais Márcio Roberto, Tarciano Diniz, Jutahy Menezes e Branco Mendes, assim como por lideranças políticas da região e de outros estados brasileiros.

Auxiliares da Gestão estadual também estiveram presentes, entre eles: Deusdete Queiroga (Infraestrutura), Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete) e Ricardo Barbosa (Companhia Docas).