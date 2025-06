No Dia do Orgulho Autista, Funjope apresenta ações nas cidades do Rio de Janeiro, Macaé e Nilópolis

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), em prol de crianças autistas foi apresentado, nesta quarta-feira (18), pelo diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, em uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em comemoração ao Dia do Autista e aos 20 anos do Movimento Orgulho Autista Brasil (MoaB). Ele foi agraciado com uma moção de aplausos pelo trabalho realizado na capital paraibana. Além da capital fluminense, as ações foram apresentadas em Macaé e serão em Nilópolis.

“É importante essa interação da cidade de João Pessoa com outras experiências, outras cidades e estados porque nós vivemos um momento muito especial na nossa cultura e no desenvolvimento da capital paraibana. Estamos partilhando, aqui no Rio de Janeiro, uma agenda em torno das celebrações do Dia do Orgulho Autista e também do aniversário do MoaB”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Pela manhã, o diretor foi recebido pelo deputado Marcelo Dino e o presidente do MoaB, Edilson Barbosa, que explicaram toda a política nacional do autismo. “Na Assembleia Legislativa, contamos com uma participação imensa de pessoas, profissionais da psicopedagogia, do campo do direito, mães, famílias atípicas que estão nessa luta pela formulação de uma política nacional de proteção à pessoa autista. Fico muito orgulhoso e feliz por participar desse momento”, comemora.

Na Alerj, Marcus Alves falou sobre os trabalhos que a Funjope está realizando em João Pessoa na área de cultura, sobretudo, o projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva. “Também falei sobre o cuidado que o prefeito Cícero Lucena tem com a educação e a saúde das pessoas autistas”, disse o diretor.

Presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, Edilson Barbosa reforçou que a sessão foi uma agenda para homenagear os 20 anos do MoaB e o Dia do Orgulho Autista. “Importante momento para reafirmar o compromisso de quem luta pela causa do Autismo no Brasil. E como a Prefeitura de João Pessoa é amiga dos autistas e o prefeito Cícero Lucena ganhou o Prêmio Orgulho Autista do MoaB, não poderia ficar de fora dessa homenagem de hoje aqui na Alerj”, destacou.

Na tarde desta quarta-feira, Marcus Alves participou de uma audiência na Universidade Estácio de Sá, em Macaé e, à noite, estará na Câmara Municipal de Nilópolis, onde acontece uma sessão especial com participação da Funjope representando a Prefeitura de João Pessoa. “Na Assembleia, recebemos uma moção de aplauso pelo trabalho que estamos fazendo. Isso tudo aumenta a nossa responsabilidade e nos ajuda a continuar o desenvolvimento de toda essa política”, pontua.

Também participaram da audiência Lucelmo de Lacerda, professor em educação com pós-doutorado em Psicologia, e Vanessa Azevedo, diretora nacional de Articulação do Sindicato da Psicopedagogia, Sidnei Lima, advogado com atuação na área de direitos para PCD e Rogério Cruz, coordenador do curso de Direito da Unesa – Nova Iguaçu.

Programação – A programação segue com uma audiência pública, que acontece às 18h desta quarta-feira, na Câmara Municipal de Nilópolis, com a participação de Eduardo Pedrosa, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, Lucelmo Lacerda, Isabela Bittencourt, gestora escolar especialista em educação inclusiva, Mariane Bittencourt, orientadora educacional e psicopedagoga formada em educação especial.

Também estarão na audiência Paula Gonçalves, diretora da clínica Infinite Terapias Integradas e mãe atípica, com atuação na gestão de equipe multidisciplinar com foco no atendimento infantil, especialmente no TEA (Transtorno do Espectro Autista); Danielle Fontes, neuropedagoga com especialização em educação inclusiva. Ela trabalha com mediação escolar, planejamento individualizado e estratégias pedagógicas voltadas para crianças com TEA. Participa ainda Aline Brandão, mãe atípica e ativista dos direitos PCD.

Nesta quinta-feira (19), acontece uma roda de conversa, às 10h, na praia do Leblon, para falar sobre viver, sentir e respirar além das terapias e diagnósticos.