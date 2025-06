Confira a programação de São João em sete cidades do Brejo da Paraíba

São João de Bananeiras, no Brejo da Paraíba. Foto: Governo da Paraíba / Divulgação.

A programação de São João para as cidades de Dona Inês, Pirpirituba, Serraria, Alagoa Grande, Lagoa de Dentro, Duas Estradas e Serra da Raiz começa nesta terça-feira (17). Além do São João de Bananeiras, esses sete municípios do Brejo da Paraíba também são opções de roteiro para festejos juninos.

Entre as atrações, que seguem até o dia 24 de junho, estão confirmados shows de artistas como Eliane, Os 3 do Nordeste, Ton Oliveira, Sâmya Maia e Luciene Melo.

“O São João do Brejo se consolidou como uma das principais expressões culturais da Paraíba. Além de fortalecer a identidade do nosso povo, o festejo movimenta o turismo, gera renda e promove as potencialidades da nossa região”, disse Josenildo Fernandes, presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano.

Programação de São João no Brejo da Paraíba

Na programação de São João do Brejo da Paraíba, além dos shows, que acontecem até o dia 24 de junho, também há opções de arraiás e festivais de quadrilhas, que se estendem até o dia 28 de junho. Confira a programação das cidades abaixo:

Dona Inês

Na terça-feira (17), o Arraiá da Assistência apresenta Heleno Forrozeiro. Na quarta-feira (18), o Arraiá do Quilombo terá Pisada Show e Paulo Sanfoneiro. No dia 22, o Arraiá de São Luiz recebe Marconinho Show e Trio Beira Rio. E no domingo (23), acontece o tradicional Arraiá da Pimenta, com shows de Forrozão Xamegar e Neco Lobão.

Duas Estradas

Na quarta-feira (18), acontece os shows de Daniel Almeida e Michele Andrade. Na terça-feira (24), Luciene Melo e Filipe Santos se apresentam.

Serra da Raiz

No sábado (21), se apresentam os artistas Fogo na Roupa, Nathan Vinícius e Os 3 do Nordeste. No domingo (22), a animação continua com Trio Surreal, Forró da Live e Eliane, ícone do forró romântico.

Pirpirituba

Do dia 20 a 23 de junho na praça central, o São João de Pirpirituba conta com shows de Forró Meirão, Sol Maior, Karkará (dia 21); Renno Poeta, Lampejo, Trio Surreal (dia 22); e Dellia Melo, Durio Forrozeiro e Saia Justa (dia 23).

Serraria

No sábado (21), sobem ao palco Pingo Sanfoneiro, Ton Oliveira, Forrozão Mania e Curió Forrozeiro. No domingo (22), a festa continua com Os 3 do Nordeste, Forró do Gonzagão e João Pedro do Acordeon.

Alagoa Grande

No domingo (22), o São João de Alagoa Grande começa com missa da comunidade, Forró Quintão, Os Filhos de Jackson, Cariris do Forró, quadrilhas juninas e shows de Sâmya Maia e Ton Oliveira.

Lagoa de Dentro

No dia 27 de junho acontece o Arraiá da Educação e SCFV, e no dia 28 de junho, o 32º Festival de Quadrilha Junina.