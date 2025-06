Brasil fatura prata e bronze no 3º dia do Mundial de Judô na Hungria

Por MRNews



O Brasil subiu duas vezes ao pódio neste domingo (15), terceiro dia do Campeonato Mundial de Judô em Budapeste (Hungria), primeira grande competição do ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles (2028). Duas vezes medalhista olímpico, o gaúcho Daniel Cargnin foi vice-campeão na categoria dos 73 quilos, e a paranaense Shirlen Nascimento, estreante na competição, levou a medalha de bronze nos 57 kg. A competição, que vai até a próxima sexta-feira (20), reúne ao todo 556 judocas de 93 países, entre eles 18 atletas brasileiros, entre eles judocas experientes em torneios internacionais como Beatriz Souza (78 kg), Rafaela Silva (63 kg), Rafael Macedo (90 kg) e Leonardo Gonçalves (100 kg).

A prata conquistada neste domingo (15) por Cargnin teve um significado especial: ele quebrou um jejum de oito anos sem finalistas brasileiros na disputa masculina do Mundial. Além disso, o judoca gaúcho de 27 anos, duas vezes bronze olímpico – por equipes em Paris 2024 e no individual dos 66 quilos (kg) em Tóquio 2020 – voltou a competir recentemente, após oito meses longe dos tatames, logo depois dos dos Jogos de Paris. Durante o período, ele tratou de lesões no tornozelo e no ombro. Ele retornou às competições em abril, no Campeonato Pan-Americano e Oceania em Santiago (Chile), já arrematando prata no individual e ouro na disputa por equipes.

Hoje (15), Cargnin ficou com a prata ao ser superado pelo francês Joan-Benjamin Gaba, atual vice-campeão olímpico. O adversário desferiu um waza-ari que projetou o brasileiro no golden score (tempo extra).

“A gente costuma dizer que o Mundial, às vezes, é até mais difícil que a própria Olimpíada, porque pode dobrar algumas categorias. Eu acho que, em relação a Los Angeles, agora é manter o pé no chão. No ciclo passado, quando eu medalhei no Mundial, eu já pensei em medalhar na Olimpíada também. Eu estava pensando só no futuro e não aproveitava os momentos do presente, sabe? Então eu acho que agora é aproveitar essa medalha de prata. Eu acabei de perder a disputa ali, a final, mas é muita felicidade pela postura que eu tive dentro do tatame. Eu acho que tenho que me manter resiliente, porque as derrotas não podem ser o fim do mundo e a vitória também não pode ser o motivo de parar de treinar. Agora é colocar a cabeça no lugar para tentar ajudar a equipe o máximo possível na competição por equipes”, disse Cargnin, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Embora debutante em Mundiais, Shirlen Nascimento, de 25 anos, vem se destacando no cenário internacional desde o fim de 2024, quando faturou o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). O pódio em Abu Dhabi serviu de trampolim para que Shirlen se classificasse à Seletiva Nacional, que lhe deu vaga no Pan-Americano em Santiago, em abril. A paranaense voltou a brilhar, desta vez subindo ao topo do pódio. Daí em diante, Shirlen competiu no Grand Slam de Astana (Casaquistão), onde conquistou mais um bronze, o último antes de ser convocada para o Mundial de Budapeste.

MEDALHISTA MUNDIAL! 🥉 Shirlen Nascimento estreou no Mundial de Judô de forma inesquecível: subindo ao pódio e colocando seu nome em uma seleta lista do judô brasileiro! Que campanha, que orgulho! 👏🫶#TimeBrasil #Judô pic.twitter.com/UmZOSucpUS — Time Brasil (@timebrasil) June 15, 2025

Na luta final pela medalha de bronze no Mundial, a brasileira levou a melhor no golden score, ao finalizar o combate contra a Maysa Pardayeva (Turcomenistão) com um waza-ari.

“Eu peguei uma chave dura, logo no começo. Só que todo mundo me deu as dicas do que fazer, então pareceu até que foi um pouco fácil. Mas eu acho que eu sempre venho me esforçando muito, e uma hora o resultado vem. Eu acho que eu estou num momento muito bom, eu venho melhorando a cada dia. Estou tendo muita ajuda também, o pessoal vem me ajudando bastante”, revelou a judoca paranaense.

Disputas de brasileiros no Mundial nesta segunda (16)*

Nauana Silva (63 kg)

Rafaela Silva (63 kg)

Gabriel Falcão (81 kg)

Luan Almeida (81 kg)

* Lutas preliminares a partir das 6h e finais às 13h (horários de Brasília)