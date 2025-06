Após articulação do Governo do Estado, CVC anuncia que Convenção Nacional de Vendas 2026 será na Paraíba — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba celebra a escolha do estado como sede da Convenção Nacional de Vendas da CVC 2026, a ser realizada entre os dias 5 e 9 de março no Centro de Convenções de João Pessoa. O anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 13/06, no auditório da Empresa Paraibana de turismo (PBTur), com a presença do governador João Azevêdo, do CEO da CVC Corp, Fabio Godinho, da secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, da senadora Daniella Ribeiro, do deputado estadual João Gonçalves, do presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, do vice-presidente nacional da ABIH, Sérgio Gaspar, o presidente da ABIH PB, Gustavo Paulo Neto e do vice-presidente do B2C da CVC Corp, Emerson Belan.

A CVC é a maior operadora de turismo da América Latina e a convenção de vendas reunirá cerca de 2 mil executivos e franqueados, consolidando a Paraíba como destino prioritário no cenário turístico brasileiro. Além disso, um evento deste porte movimenta a economia através da hotelaria, comércio e serviços.

Durante o anúncio oficial, o governador João Azevêdo destacou os investimentos do estado no setor. “Desde já, eu desejo as boas-vindas a todos os franqueados da CVC que estarão na Paraíba e terão a oportunidade de conhecer os nossos atrativos turísticos, as nossas belezas naturais, o nosso patrimônio histórico. Tenho certeza de que teremos um grande evento, que resultará na chegada de mais turistas ao nosso Estado, que vem vivendo um grande momento no segmento, com a alta procura pelo nosso destino. A atual gestão tem investido fortemente no turismo, um setor que gera emprego e renda e promove desenvolvimento econômico. Ampliamos os investimentos em divulgação e infraestrutura, destravamos o Polo Turístico Cabo Branco, onde estão contratados mais de 14 mil leitos de hotelaria, além de parques temáticos e, do Litoral ao Sertão, temos grandes destinos turísticos..”

Fábio Godinho reforçou a importância da parceria e da escolha do estado para o grande evento. “A decisão de escolher a Paraíba como sede para a nossa Convenção de 2026 promete ser um marco na promoção do turismo no estado, evidenciando o seu potencial como um destino de destaque no Brasil.”

A secretária Rosália Lucas (Setde) enfatizou os resultados da colaboração. “Receber a convenção da CVC na Paraíba é um marco estratégico para o nosso estado, fruto de uma parceria que já vem rendendo ótimos resultados. O Governo do Estado, por meio da nossa Secretaria, tem trabalhado em conjunto com a CVC em iniciativas que vêm fortalecendo nossa presença no mercado nacional de viagens. Além de movimentar a economia e impulsionar nossa rede hoteleira, gastronômica e de serviços, esse evento consolida a Paraíba como um destino de excelência, destacando nossas belezas naturais, cultura vibrante e hospitalidade única.”

Emerson Belan, vice-presidente de B2C da CVC Corp, reforçou a grandiosidade do evento: “A convenção reúne cerca de 2.000 pessoas, entre executivos e franqueados, proporcionando uma oportunidade para esses profissionais aprofundarem conhecimentos sobre os destinos turísticos, além de fortalecerem parcerias estratégicas.”

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, reforçou a capacidade logística da Paraíba. “Estamos preparados para receber um evento deste porte, com toda a expertise em gestão turística que a Paraíba vem desenvolvendo. Será mais uma oportunidade para apresentarmos nossa capacidade de organização e atrativos ao mercado.”

Atualmente, a CVC possui 16 lojas no estado, ampliando seu alcance através do modelo figital (físico + digital). A convenção reforça a estratégia do Governo da Paraíba de posicionar o estado como hub de eventos e turismo de negócios.