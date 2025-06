João Azevêdo, juntamente com Lula, participa de ativação do novo sistema Defesa Civil Alerta no Nordeste — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo participou, neste sábado (14), de forma remota, da ativação do novo sistema Defesa Civil Alerta. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que estavam no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual parabenizou o presidente Lula pela iniciativa que garante proteção à vida. “Esse é um sistema que irá informar, quando necessário, os riscos de fortes chuvas, alagamentos para que a população possa se antecipar a qualquer condição desfavorável. Daqui para frente, vamos ter uma ferramenta importante para proteger vidas a partir do sistema Defesa Civil Alerta e parabenizamos o presidente Lula e o ministro Waldez Góes por mais essa ação”, frisou.

O presidente Lula destacou a utilização da tecnologia a serviço da vida. “O Brasil cria mais uma política pública em defesa da vida, nos colocando na vanguarda para ajudarmos outros países. Foi uma tarefa muito grande até chegarmos aqui, mas com essa ferramenta poderemos evitar desastres porque teremos um instrumento para salvar vidas”, comentou.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, evidenciou que a Defesa Civil capacitou todos os nove Estados do Nordeste para se integrarem ao Defesa Civil Alerta. “Esse é um compromisso do presidente Lula de salvar vidas, de proteger as pessoas e o patrimônio delas. Os eventos climáticos têm sido mais desafiadores, frequentes e intensos, o que tem gerado mais atenção das políticas públicas. Esse é um sistema moderno, resultado de uma parceria com o Ministério das Comunicações, Anatel, empresas de telefonia móvel, Estados e municípios”, sustentou.

O Sistema Defesa Civil Alerta enviou uma mensagem emergencial a telefones celulares de moradores de 36 municípios do Nordeste, sendo quatro da Paraíba: João Pessoa, Itatuba, Coremas e Alagoa Nova. A ação marca uma nova etapa da estratégia do Governo Federal para fortalecer a prevenção de desastres e salvar vidas. A iniciativa prepara a população para o início da operação oficial do sistema na região, que está prevista para 18 de junho.

A mensagem foi sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que tocou mesmo em aparelhos no modo silencioso. O aviso chegou a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio. Até o fim de 2025, a expectativa é que o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país. Além do Nordeste, a ferramenta já alcançou as regiões Sul e Sudeste.