Educação e Detran-PB lançam concurso de maquetes sobre trânsito sustentável para estudantes da rede estadual — Governo da Paraíba

Estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental da rede pública estadual da Paraíba já podem se preparar para participar do 1º Concurso de Maquetes “Pedalando para o Futuro”, publicado oficialmente nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial do Estado. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), por meio do Programa Ouse Criar, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), e tem como objetivo de promover reflexões sobre mobilidade urbana, meio ambiente e a importância das bicicletas no planejamento das cidades sustentáveis. As inscrições estarão abertas de 13 a 30 de junho, exclusivamente pelo formulário online disponibilizado no site bit.ly/InscriçõesPedalandoParaOFuturo.

A proposta do concurso é desafiar equipes escolares compostas por cinco estudantes e um professor orientador a desenvolverem maquetes criativas, com enfoque em práticas sustentáveis e em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O tema a ser explorado é “Pedalando para o Futuro: Bicicletas, Meio Ambiente e Conexão entre Comunidades por um Trânsito Sustentável”. As produções devem ser artísticas, respeitar os critérios técnicos e utilizar, preferencialmente, materiais recicláveis.

A premiação vai contemplar 20 equipes, sendo uma por cada Gerência Regional de Educação (GRE). Nas regiões com maior número de escolas — 1ª, 3ª, 15ª e 16ª GREs —, serão premiadas duas equipes. Cada estudante vencedor receberá uma bicicleta, e o professor orientador ganhará um certificado exclusivo de participação. A entrega dos prêmios ocorrerá em cerimônia oficial organizada pelo Detran-PB e pela SEE-PB.

O concurso será dividido em etapas, com cronograma já definido. Após a inscrição, as equipes deverão enviar entre cinco e sete fotos e um vídeo da maquete entre os dias 1º e 14 de julho para o e-mail do Programa Ouse Criar ([email protected]). A avaliação será feita por uma comissão julgadora e, logo após, os resultados devem ser divulgados. As maquetes vencedoras serão selecionadas com base em critérios como adequação ao tema, criatividade, inovação, uso de materiais reciclados e qualidade técnica da proposta.

Cada maquete deverá ter base rígida de no máximo 60cm x 60cm e conter elementos fixados para garantir segurança no transporte. A produção deve ser feita pelos próprios estudantes, com acompanhamento pedagógico, podendo utilizar livremente técnicas artísticas e recursos tecnológicos.

Além da valorização da criatividade e do protagonismo estudantil, o concurso tem como meta reforçar o aprendizado sobre o Código de Trânsito Brasileiro, promovendo a conscientização da comunidade escolar sobre comportamentos responsáveis e sustentáveis no trânsito. As produções enviadas passarão a integrar o acervo do projeto e poderão ser utilizadas em campanhas educativas e exposições institucionais. “Com mais essa ação, a Secretaria de Estado da Educação e o Detran-PB reforçam seu compromisso com a formação cidadã e com a construção de um futuro sustentável, promovendo iniciativas que estimulam o pensamento crítico, a inovação e o protagonismo juvenil no ambiente escolar”, reforça o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.