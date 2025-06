Hospital Edson Ramalho disponibiliza 150 novas poltronas reclináveis aos acompanhantes dos pacientes — Governo da Paraíba

Os acompanhantes dos pacientes internados no Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) têm agora à disposição 150 novas poltronas reclináveis. Gerenciado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) e integrante da rede estadual, o HSGER tem investido na aquisição de uma série de novos equipamentos e materiais para a melhoria da assistência em saúde, incluindo leitos, macas e cadeiras de roda.

Conforme o coordenador do Patrimônio Hospitalar do HSGER, Adriano Cordeiro, as novas poltronas reclináveis e acolchoadas substituem as antigas. “Instalamos 37 poltronas no mês passado e agora instalamos mais 113, contemplando todas as enfermarias do hospital”, comentou.

Os acompanhantes dos pacientes internados já aprovaram as novas poltronas. Larissa Lopes acompanha a avó que está internada no HSGER há mais de 20 dias, e reveza os cuidados com a irmã e o tio. “A outra poltrona era boa, mas esta nova é ótima, maravilhosa e bem mais confortável. Eu não sinto nenhum incômodo na coluna porque tem ergonomia. Agora, vou ficar aqui três dias seguidos”, brinca ela, em relação aos dias de revezamento com os familiares.

Fernando Antônio de Oliveira, que acompanha o pai há 16 dias na unidade hospitalar, também destaca o quesito conforto. “Agora, vai ser bem melhor para dormir. A gente deita e parece que está em uma cama”, apontou. Para ele, essa comodidade é importante, já que, por enquanto, não pode ir para casa com o pai. “Esta nova poltrona está bem melhor, todo mundo gostou”, opinou.

O conforto não é só para os acompanhantes. No início do ano, o Edson Ramalho renovou 65 leitos com a aquisição de camas elétricas e novos colchões. No mês passado, o hospital recebeu 24 respiradores mecânicos, 20 macas, 20 cadeiras de rodas, 10 cadeiras de rodas para banho, 30 mesas de apoio para instrumentação hospitalar, 20 banquetas e 40 suportes hamper coletores de roupa hospitalar.