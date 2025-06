SÃO JOSÉ DO SERIDÓ TERÁ A I CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA

São José do Seridó promoverá a I Corrida da Independência, consolidando sua paixão pelo esporte e movimentando a cidade em prol do bem-estar. Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) tem agitado a cena esportiva com eventos memoráveis, fortalecendo o cenário esportivo local. Exemplos notáveis incluem o primeiro Torneio dos Pais realizado na Quadra de Esportes Chico Matias, na comunidade Caatinga Grande, e o emocionante campeonato de bases que reuniu os talentosos jovens do projeto Bola da Vez no ginásio poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, abrangendo diversas modalidades nas dependências do município.



A aguardada I Corrida da Independência se destaca como mais um ponto de interesse para os atletas de São José do Seridó no feriado de 7 de setembro. A SEJEL está dedicando consideráveis esforços para assegurar que essa celebração esportiva, no Dia da Independência do Brasil, alcance pleno êxito.



O cerne da Corrida da Independência é incentivar a participação da comunidade nas atividades esportivas, promovendo, em particular, a prática saudável da corrida, que tem crescido em popularidade recentemente. O evento acolhe integralmente a população de São José do Seridó, com único critério de idade: os corredores devem ter completado pelo menos 15 anos até o ano de 2023 para se inscreverem.



As inscrições para aqueles interessados estarão disponíveis no dia da competição, horas antes da corrida, e serão conduzidas pela própria SEJEL. A competição está aberta tanto para homens quanto para mulheres. Os primeiros colocados serão agraciados com medalhas e brindes. Notavelmente, o grupo de corredores de rua “Corredores da Bonita” já confirmou sua participação entusiástica no evento.



É digno de nota o incondicional respaldo da administração municipal de São José do Seridó a todas as empreitadas esportivas, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.

