Filial da Casa do Artesão no Bioparque Pantanal apresenta crescimento contínuo nas vendas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Inaugurada no dia 19 de março deste ano, durante a Semana do Artesão, a primeira filial da Casa do Artesão, instalada no Bioparque Pantanal, tem apresentado crescimento consistente nas vendas mês a mês desde sua abertura.

No mês de estreia, em março, as vendas totalizaram R$ 12.169,00. Já em abril, o valor praticamente dobrou, chegando a R$ 24.007,40. Em maio, o montante saltou para R$ 39.053,00. Os produtos mais vendidos são os de menor valor, como ímãs de geladeira, lápis, chaveiros, brincos e peças nas faixas de R$ 10 a R$ 15.

Localizada no hall de entrada do Bioparque Pantanal, a loja ocupa uma área de 12 m² totalmente dedicada ao artesanato sul-mato-grossense. O atendimento ao público segue os horários de funcionamento do Bioparque: de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30; e aos feriados, das 8h30 às 14h30.

Com grande fluxo de visitantes, o Bioparque tem sido uma vitrine estratégica para o artesanato de Mato Grosso do Sul, impulsionando as vendas e gerando renda para artesãos do Estado. A iniciativa integra o projeto de expansão da Casa do Artesão de MS, que em 2025 celebra 50 anos de atuação na valorização da cultura local.

A diretora de Artesanato e Moda da Fundação de Cultura de MS, Katienka Klain, destaca que a escolha do Bioparque para sediar a primeira filial foi uma decisão estratégica. “O Bioparque se tornou o principal roteiro turístico de Campo Grande, com capacidade para até 2 mil visitantes por dia. A loja no local se transformou em uma vitrine do artesanato de MS para o mundo, com peças e valores acessíveis, desde lembrancinhas até presentes mais elaborados. Os produtos refletem a cultura do nosso Estado, tornando as recordações de viagem ainda mais significativas.”

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS, Eduardo Mendes, também celebrou os resultados da loja. “A expansão da Casa do Artesão para o Bioparque Pantanal é uma iniciativa que une cultura, economia criativa e turismo. O crescimento nas vendas comprova o interesse do público pelo que é nosso, e reforça o papel do artesanato como uma importante fonte de renda e identidade cultural de Mato Grosso do Sul. Estamos muito felizes com os resultados e ainda mais motivados a continuar fortalecendo esse setor.”

Karina Lima, Comunicação Setesc

Foto: Ricardo Gomes

