Festa do Bode Rei termina neste domingo com previsão de atingir até 200 mil visitantes e R$ 20 mi em negócios — Governo da Paraíba

O último dia da 26ª Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, no Cariri paraibano, ocorre neste domingo, dia 8. A previsão é de que o evento atinja o público entre 150 e 200 mil pessoas e movimente R$ 20 milhões em negócios, nos três dias da programação. A festa é uma realização da Prefeitura de Cabaceiras, com parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) e Programa Empreender Paraíba, além do Sebrae-PB.

A cidade se transformou para sediar a comemoração que reúne mais de 550 animais e conta com mostra de produtos artesanais, gastronomia ‘bodística’, brincadeiras, palestras e muita música.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, avaliou que a Festa do Bode Rei demonstra, mais uma vez, a força do agro paraibano e a força do município de Cabaceiras na ovinocaprinocultura. “A Festa do Bode Rei é um dos pontos altos do calendário do Paraíba Agronegócios. O evento é esperado devido à sua grandeza, volume de negócios e de público que o prestigia”, frisou.

Já o presidente da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Júnior Nóbrega, ressaltou o grande volume de negócios realizados na Festa do Bode Rei, que deve alcançar, durante os três dias, a casa dos R$ 20 milhões. A Expofeira de Caprinos e Ovinos, por exemplo, conta com 489 animais e o Torneio Leiteiro tem a participação de 78 cabras.

Os produtores rurais também consideram a 26ª Festa do Bode Rei um sucesso. Para Inácio Rodrigues, que é de Cabaceiras e participa do evento como expositor desde 2018, “a exposição é importante para o produtor. Há uma troca de experiência, muitos negócios são feitos, tem a melhora genética, é organizado”. Ele contou que levou seis animais para participar do Torneio Leiteiro. O criador Marcelino Cavalcante, que é do município de Santo André, afirmou que a Festa do Bode Rei “é uma grande vitrine para mostrar os animais, fazer negócios em uma ótima estrutura”.

Já a aposentada Tânia Maria, que reside na cidade de Serra Branca, visitou pela primeira vez a Festa do Bode Rei. “Eu estou encantada com tudo. Nunca tinha vindo, mas agora quero voltar no próximo ano. É uma festa excelente e, como eu sou de sítio, tem ainda uma memória afetiva muito grande por conta dos bichos, dos cenários. E para os produtores rurais é ótimo porque permite que façam negócios. E ainda tem os shows, os produtos expostos e a cidade toda enfeitada, linda”, relatou.

O evento também atrai turistas de todo o Brasil e até do exterior. A organização da festa informou que a edição 2025 registrou visitantes da França, Espanha, Dinamarca e Itália.

Se produtores rurais e visitantes aprovam a Festa do Bode Rei, os moradores também apreciam. “Eu gosto da festa, ela é muito aguardada por todos. É bom para a cidade, para o comércio, para todos. Eu mesma ganho uma graninha porque alugo a minha casa durante o período”, frisou a moradora aposentada Juraci Carneiro.

Programação – A programação da Festa do Bode Rei, neste domingo, reserva várias atividades e atrações. Os visitantes podem conferir o espaço de shows Bode Rei Hall, as barracas de comidas típicas, o projeto “Você no Auto da Compadecida”, que recriou o cenário do filme “O Auto da Compadecida”, onde ocorre o encontro de Chicó e Rosinha no parque de diversões diante da igreja.

Da Fórmula Bode, passando por uma oficina de drinks feitos de cachaça, com direito à degustação, gincana do bode, apresentações do grupo folclórico do Sesc, trios de forró, Expofeira de Artesanato, Expofeira de Animais até o Desfile da Comitiva Real. Entre os shows, destaque para Zé Cantor e Felipe Santos.