Cícero Lucena destaca importância do ‘Procon vai às aulas’ para a formação cidadã dos jovens e anuncia ampliação do programa

O prefeito Cícero Lucena foi recebido com entusiasmo, neste sábado (7), por alunos e professores da Escola Municipal Moema Tinoco, no bairro João Paulo II, durante a segunda aula do programa “Procon vai às aulas”. Em clima de celebração, Cícero Lucena percorreu diversas salas de aula, conversou com os estudantes sobre sua trajetória escolar e destacou a importância do projeto para a formação cidadã dos jovens da rede pública municipal.

“É um sentimento de muita alegria, de muita felicidade, mostrar que a Educação do Município de João Pessoa está fazendo o seu papel, onde não só fornece as informações pedagógicas, mas forma o cidadão do amanhã, com noções de direito consumidor, de matemática financeira, de negociação de conflitos, então isso é motivo de muita alegria, agradecer a Deus por essa oportunidade”, afirmou. O gestor municipal também anunciou planos de ampliação para o próximo ano: “Com certeza, meu projeto é atender todos os alunos do 8º, 9º ano e do EJA”.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Segundo o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Junior Pires, essa é a maior edição já realizada. “A expectativa é das melhores possíveis, essa 5ª edição é a com maior número de alunos, então é um desafio para a gente também. Esse ano sairão 3.500 alunos contemplados, com 15 sábados de aulas para fazer a formação com os alunos do 9º ano, com 15 terças-feiras também para fazer a formação do EJA”, explicou.

Junior Pires ainda destacou o alcance do programa: “Desde a primeira edição que a gente vem ampliando a cada ano. O prefeito Cícero Lucena já está buscando recursos federais para que, no próximo ano, possamos ampliar as vagas. Esse programa já é referência para todo o país, e quem sabe no ano que vem, com ajuda do Governo Federal, a gente consegue dobrar esse número de alunos”.

A gestora administrativa da Escola Municipal Moema Tinoco, Maria Coeli Ramos, comemorou a crescente adesão dos estudantes. “Estamos recebendo o apoio de todos da Secretaria de Educação, da escola e, graças a Deus, a aceitação dos alunos é muito boa. No sábado passado, nós tínhamos um quantitativo de pouco mais de 400 inscritos, e hoje já temos 500, então a aceitação dos estudantes é muito grande. Isso reflete o sucesso dos cinco anos do projeto. Eu fico muito feliz, como diretora, de ver o futuro dos alunos se desenvolvendo.”, ressaltou.

O curso de capacitação oferece 50 horas/aula, divididas em cinco módulos com temas como habilidades sociais, mediação de conflitos, educação financeira, empreendedorismo e noções de direito do consumidor. As aulas acontecem aos sábados para alunos do 9º ano e, a partir de julho, às noites de terça-feira para turmas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). São 15 turmas em 11 escolas, com polos concentrados nas escolas Moema Tinoco e Oscar de Castro.

O coordenador acadêmico do projeto, professor Paulo Vitor Souto, ressaltou a importância da iniciativa para a formação dos estudantes. “O projeto cresce cada vez mais. Esse ano abarcando 3.400 alunos, uma equipe de 45 professores, 10 monitores e levando, com cada vez mais qualidade, empreendedorismo, habilidades sociais, educação financeira e direito do consumidor. Isso é importante porque faz com que os alunos de 9º ano do ensino fundamental tenham a oportunidade de conhecer muitas coisas que nem na faculdade, nem em outros locais, eles tenham essa oportunidade. Algo que as escolas particulares não oferecem”, destacou o professor.

Certificado e bolsa desempenho – Além do conteúdo curricular ampliado, os estudantes que participarem regularmente das aulas e alcançarem bom desempenho na avaliação final receberão uma bolsa de R$ 700 e certificado de conclusão. Para facilitar a participação, a Prefeitura de João Pessoa montou uma logística de apoio com transporte e alimentação.

A iniciativa tem feito diferença na vida dos alunos. Luan Araújo, de 15 anos, contou que busca mais preparo para o futuro. “Eu me inscrevi para ter conhecimento sobre educação financeira e empreendedorismo, e a minha expectativa é que eu consiga poder gerenciar meu dinheiro futuramente, investir em coisas boas, e meu futuro ser um futuro melhor, até mesmo para conseguir pagar uma faculdade, ter um bom emprego bom e poder construir uma família”, comentou.

Já Vitória Eduarda, também de 15 anos, destacou o aprendizado e o impacto da bolsa. “Estou aqui para aprender principalmente sobre educação financeira, o que eu posso fazer com o meu dinheiro. E o projeto para mim está sendo uma maravilha. Estou aprendendo bastante, e estou muito feliz também pelo R$ 700 reais da bolsa que vamos receber, é só agradecer esse dinheiro que está vindo para ajudar, não só eu quanto o restante dos alunos”, explicou.

Desde sua criação, em 2021, o programa “Procon vai às aulas” já beneficiou mais de 10 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.