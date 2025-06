Por MRNews



“Preta Gil luta pela vida nos EUA: Cantora revela medo da morte e emociona o Brasil com desabafo comovente”

Nova York/Washington – 31 de maio de 2025

Um vídeo gravado nos corredores de um hospital norte-americano caiu como uma bomba nas redes sociais e fez o Brasil parar. Nele, visivelmente emocionada e fragilizada, a cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilha com os fãs o momento mais difícil de sua vida. Enfrentando um câncer colorretal agressivo, a artista revela: “Estou morrendo de medo. Mas também estou cheia de amor. Quero viver.”

A cena, registrada minutos antes de um exame decisivo no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, viralizou e comoveu até quem nunca foi fã da cantora. Vestida com um avental hospitalar, com olhos marejados e voz trêmula, Preta segurava firme um terço enquanto pedia orações.

“É agora ou nunca. Se esse tratamento não funcionar, eu não sei o que pode acontecer comigo…”, disse em lágrimas.

Tratamento de ponta e risco extremo

Preta está entre os poucos pacientes do mundo a integrar um programa experimental de imunoterapia personalizada nos Estados Unidos, dividido entre o Sloan Kettering e o Virginia Cancer Institute. Fontes próximas revelam que o quadro é “extremamente delicado”, e que ela tem sido submetida a procedimentos intensivos, com efeitos colaterais devastadores.

“Ela tem febres altas, calafrios, vômitos, e ainda assim, sorri para a equipe. É uma guerreira. Mas está muito abalada. O medo da morte ronda, é inevitável”, confidenciou um amigo da família que a acompanha nos EUA.

Famosos se mobilizam: Gilberto Gil chora em público

Durante um show recente, Gilberto Gil, pai da cantora, não conteve a emoção ao dedicar uma música à filha. Visivelmente abalado, ele interrompeu a apresentação por quase dois minutos. “Ela é meu sol. Meu tudo. Lutem com ela, por favor!”, disse ao público que respondeu com gritos de apoio e lágrimas.

O Brasil para: onda de orações e mensagens invade redes

Desde a divulgação do vídeo, celebridades, políticos, influenciadores e anônimos inundaram as redes sociais com mensagens de apoio. A hashtag #ForçaPretaGil ficou entre os assuntos mais comentados do planeta por horas.

“Você vai vencer, preta. A gente precisa de você viva e bem!”, escreveu Ivete Sangalo. Já Anitta declarou: “A mulher mais forte que conheço. Aguenta firme, mana.”

Rituais e fé: Bela Gil e amigos recorrem à espiritualidade

Bela Gil, irmã da cantora, tem organizado encontros de oração e cerimônias espirituais para pedir pela recuperação de Preta. Em um desses rituais, feito no Central Park, dezenas de pessoas formaram um círculo e cantaram músicas de paz enquanto seguravam velas.

“É o momento mais difícil da nossa família. Mas também o mais bonito, porque a união é total. E a esperança, apesar do medo, ainda pulsa.”, disse Bela, emocionada.

Próximos dias são cruciais

Segundo médicos do Sloan Kettering, os próximos sete dias definirão se o tratamento será mantido ou se será necessário partir para outra alternativa ainda mais arriscada, que envolve cirurgia de alto risco e uso de drogas ainda em fase experimental.

Enquanto isso, o país inteiro segura a respiração e se une em uma corrente de fé. Em tempos de tanta polarização e dor, Preta Gil parece ter feito o impossível: unir um Brasil inteiro em torno de um só pedido – que ela viva.

Francisco Gil acompanha Preta Gil em fase delicada de tratamento nos Estados Unidos

O cantor Francisco Gil embarcou rumo aos Estados Unidos nesta quinta-feira (29) para prestar apoio à mãe, a cantora Preta Gil, que enfrenta uma nova etapa em sua luta contra o câncer colorretal. A informação foi compartilhada pelo próprio artista em suas redes sociais, onde publicou uma imagem no Central Park, em Nova Iorque.

Preta Gil se encontra em território norte-americano desde o dia 12 de maio, após ser aceita em um tratamento experimental oferecido por centros especializados em oncologia. O protocolo alternativo foi recomendado por especialistas depois que todas as opções convencionais disponíveis no Brasil foram esgotadas.

Diagnosticada em 2023, Preta passou por intensas sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, chegando a alcançar a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames indicaram a volta do câncer, já em estágio avançado e com metástase.

Diante do quadro, a cantora decidiu buscar alternativas fora do país, com foco em tratamentos inovadores oferecidos por instituições de renome como o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque, e o Virginia Cancer Institute, em Washington. Apesar de experimental, o novo protocolo representa uma esperança concreta, com possibilidade de resultados positivos mesmo em casos de reincidência e progressão da doença.

Francisco, filho de Preta com o ator Otávio Müller, não informou por quanto tempo permanecerá nos EUA. Sua presença, no entanto, reforça o apoio familiar fundamental nesse momento de vulnerabilidade. Nas redes sociais, fãs da artista demonstraram solidariedade, enviando mensagens de carinho, força e orações pela recuperação de Preta.

A expectativa é que o tratamento comece oficialmente nos próximos dias, à medida que os últimos exames e avaliações clínicas forem concluídos.

Médicos dos EUA já têm resposta sobre tratamento para mutação do câncer de Preta Gil

A cantora Preta Gil continua nos Estados Unidos em busca de um tratamento eficaz para a mutação do câncer colorretal que enfrenta desde janeiro de 2023. A artista, que já passou por quimioterapia, radioterapia e cirurgia no Brasil, agora está sendo avaliada por especialistas norte-americanos que buscam uma abordagem personalizada para o seu caso.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os médicos responsáveis pelo acompanhamento de Preta Gil já identificaram uma possível linha de tratamento focada diretamente na mutação encontrada durante os exames. No entanto, para que essa nova terapia seja aplicada, a cantora ainda precisa realizar uma nova bateria de exames complementares nas próximas semanas.

A expectativa é que esses testes forneçam dados mais precisos para definir a eficácia e segurança da terapia genética proposta, que pode representar um avanço significativo em seu processo de cura. Um dos momentos mais importantes dessa etapa foi a consulta realizada na última quarta-feira (14), em Washington, que pode determinar sua inclusão em um novo protocolo terapêutico norte-americano.

Preta Gil conta com apoio emocional de amigos e familiares

Durante esse período delicado, Preta Gil tem recebido o apoio de pessoas próximas. A cantora Ivete Sangalo, por exemplo, viajou até os Estados Unidos para visitar a amiga e compartilhou registros do reencontro em suas redes sociais. Malu Barbosa e Roberta Saretta também acompanham Preta durante sua permanência no exterior, oferecendo suporte emocional em meio aos desafios do tratamento.

Histórico do câncer de Preta Gil

Após o diagnóstico em 2023, a cantora foi submetida a sessões intensivas de quimioterapia e radioterapia. Em agosto de 2024, realizou uma cirurgia para retirada dos tumores. No entanto, exames de acompanhamento identificaram metástases em outras quatro regiões do corpo, exigindo o reinício do tratamento com novas estratégias.

A luta de Preta Gil contra o câncer vem sendo acompanhada de perto pelo público e pela imprensa. A artista, que sempre foi transparente sobre seu estado de saúde, tem utilizado suas redes sociais para conscientizar seus seguidores sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.

