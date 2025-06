Artur Bolinha renuncia à presidência do Treze; diretoria entrega cargos e clube terá nova eleição

Artur Bolinha não é mais presidente do Treze. O mandatário anunciou sua renúncia ao cargo nesta segunda-feira (2), em nota divulgada pelo clube. Os vice-presidentes e demais membros da diretoria também decidiram acompanhar a saída.

Artur Bolinha, presidente do Treze. Divulgação / Treze

A decisão acontece após sequência de resultados abaixo das expectativas na temporada em que o clube completa 100 anos. O Treze foi eliminado na semifinal do Campeonato Paraibano e está fora da zona de classificação do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. No total, a equipe disputou 20 jogos no ano, com nove vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Apesar do desempenho em campo, a diretoria afirma que houve avanços administrativos, como reestruturação financeira, reativação das categorias de base e manutenção dos salários em dia. O clube também está em processo de recuperação judicial e tem negociações em andamento com investidores interessados em uma possível SAF. O Conselho Deliberativo já foi comunicado e deve tomar as providências para garantir a transição e convocar novas eleições.

Treze perde para o Central pela Série D. Daniel Vieira/Treze

Veja a nota oficial do Treze

O Presidente Artur Bolinha informa a sua renúncia ao cargo de Presidente do Treze Futebol Clube. Os Vice-Presidentes e toda a Diretoria acompanham a decisão.

Esta gestão se iniciou com a conquista de um título importante, em condições extremamente adversas, com uma forte demonstração de união de todos. A partir daí o trabalho continuou com uma reestruturação de várias áreas do clube, gerenciamento de dívida e encaminhamento de recuperação judicial, melhoria de patrimônio, de condições de trabalho para atletas e funcionários, reativação das categorias de base, desenvolvimento de inúmeros negócios, licenciamento de produtos, valorização de marca, recuperação de credibilidade institucional e posição de mercado, e sobretudo retorno a competições regionais e nacionais em condições de competitividade.

Apesar de tudo isso e de todos os esforços, dentro de campo, lamentavelmente, no ano do seu Centenário, esta gestão não tem conseguido os resultados exigidos, e com os recursos que estão disponíveis, esgotou as alternativas que tinha.

Apesar de ser natural que haja crítica ao desempenho, quando este movimento começa a se transformar em ataques pessoais a esposas, pais e principalmente a filhos de Diretores, não faz mais sentido – pra ninguém – prolongar este desgaste. Pelo mesmo motivo que o trabalho começou, por respeito à história do Treze, ele agora se encerra, abrindo caminho para que as soluções que estão sendo propostas pela torcida e por outros segmentos do Clube possam ter espaço.

O Conselho está sendo notificado ainda hoje sobre a necessidade de providências imediatas para uma transição rápida, com novas eleições e o prosseguimento das atividades. O Clube não produziu mais débitos durante este período, a dívida foi estancada, tratada nas condições legais possíveis e será em breve objeto de Assembleia de Credores. As contas serão repassadas desbloqueadas, sem débitos, e com contratos de patrocínio e algumas outras cotas a serem recebidas. Os salários estão em dia. Todos os contatos em andamento com relação a investidores interessados em SAF serão também repassados.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba