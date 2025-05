Projeto São João na Rede 2025 vai levar o forró tradicional a 12 cidades da Paraíba entre os dias 4 e 15 de junho — Governo da Paraíba

Vai começar na próxima quarta-feira (4) e segue até 15 de junho mais uma edição do São João na Rede, projeto cultural itinerante que vai percorrer 12 municípios paraibanos levando muito forró para a população local. A festa de abertura acontece em Conde, no Litoral Sul da Paraíba, e vai ter como atrações principais os ritmos de Forró Caçuá e de Lucy Alves. Na mesma noite, se apresentam também a quadrilha junina Raio de Luar e o trio de forró pé-de-serra Os Bem Chegados.

O São João na Rede acontece a partir de uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, em parceria com a associação cultural Balaio Nordeste. O objetivo é resgatar o forró tradicional e ao mesmo tempo apresentá-lo para as novas gerações.

Uma estrutura itinerante foi montada e vai circular todas as cidades do evento, levando palco e artistas para se apresentarem nos municípios. Depois de Conde, o projeto vai passar também por Pilar, Pilões, Cuité, Boqueirão, Matureia, Nova Olinda, Bonito de Santa Fé, Aparecida, Riacho dos Cavalos e Salgadinho (confira a programação completa ao término da reportagem).

Em todas as paradas, os eventos vão começar sempre às 17h e seguem até 0h. A programação diária começa com feiras de gastronomia e de artesanato e também com apresentação do teatro de bonecos da Companhia Boca de Cena, com um espetáculo que vai mostrar às crianças as origens do forró no Nordeste. Antes dos shows, quadrilhas juninas diversas vão se apresentar em cada uma das cidades.

Além disso, as apresentações musicais vão contar com nomes como Os Fulano, Silvério Pessoa, Amazan, Geovane Júnior, Os Gonzagas, Deusa Nordestina no Forró, Sandra Belê, Maciel Melo, Gitana Pimentel, Luiz Fidelis, Luizinho Calixto, entre outros.

De acordo Pedro Santos, que é secretário de Estado da Cultura, trata-se de um grande projeto musical, que nasceu na época da pandemia de forma virtual para dar oportunidades a artistas que estavam sem poder se apresentar, mas essa já será a terceira edição presencial e com público em que os artistas podem ganhar as ruas e os palcos dos municípios paraibanos.

“Preparamos um caminhão que se transforma em palco e esse caminhão vai circular a Paraíba. Por zonas rurais e por recantos do estado levando os velhos festejos juninos que foram imortalizados por Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Marinês”, explicou.

Pedro pontuou também, como inovação para este ano, a programação destinada exclusivamente para o público infantil. “Vamos ensinar de forma lúdica, através do teatro de bonecos, a história do forró para as novas gerações”, resumiu, em tom empolgado.

Parceira do projeto, Joana Alves, da associação cultural Balaio Nordeste, ressalta a importância de um projeto que resgata o forró tradicional. Ela explica que a maioria das grandes festas juninas da Paraíba não contemplam esse estilo musical e que por isso o São João na Rede se apresenta com o um movimento necessário nessa salvaguarda.

“Estamos levando São João para onde quase não tem São João. E dando visibilidade ao forró tradicional através do São João na Rede. Fazemos isso porque a nossa preocupação é manter viva a chama do forró tradicional”, concluiu.

Confira a programação musical do São João na Rede

Conde – 4 de junho

Quadrilha junina Raio de Luar

Quadrilha junina Raio de Luar Trio Os Bem Chegados

Forró Caçuá

Forró Caçuá Lucy Alves

Pilar – 5 de junho

Quadrilha junina Raio de Sol

Marquinhos do Acordeon e e trio Forró do Vale

Os Fulanos

Os Fulanos Silvério Pessoa

Pilões – 6 de junho

Quadrilha junina Flor de Pau D’Arco

Os Três do Chamego

Geovane Júnior

Amazan

Cuité – 7 de junho

Quadrilha junina Arrasta Coração

Lulinha do Acordeon

Os Gonzagas

Deusa Nordestina do Forró

Queimadas – 8 de junho

Quadrilha junina Luar do Sertão

Quadrilha junina Luar do Sertão Trio de Deca de 8 Baixos

Laís e Luíza

Ilmar Cavalcante

Monteiro – 9 de junho

Quadrilha junina Santa Catarina

João de Tião e Banda

Sandra Belê

Maciel Melo

Matureia – 10 de junho

Quadrilha junina Maturis

Baga do Acordeon

Os Filhos de Dejinha

Nanado Alves

Nova Olinda – 11 de junho

Grupo Xá-Xá- Paraíba

Grupo Xá-Xá- Paraíba Trio Xodó

Eloísa Olinto

Azulinho

Bonito de Santa Fé – 12 de junho

Quadrilha junina Vizinhança

Quadrilha junina Vizinhança Forró do Bom

Gitana Pimentel

Luiz Fidélis

Aparecida – 13 de junho

Quadrilha junina Pé no Chão

Quadrilha junina Pé no Chão Spydo Rey

Ananias Medeiros

João Lacerda

Riacho dos Cavalos – 14 de junho

Quadrilha junina Grupo de Idosos Vovó Tina

Quadrilha junina Grupo de Idosos Vovó Tina Tico do Acordeon

Orquestra Sanfônica Balaio do Nordeste

Luizinho Calixto

Salgadinho – 15 de junho