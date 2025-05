Luis Henrique e Matheus Cunha colocam o estado no topo do mercado

Dois atacantes, dois destinos de peso, um mesmo ponto de partida: a Paraíba. Luis Henrique e Matheus Cunha têm movimentado cifras milionárias e se tornaram símbolos do atual protagonismo de jogadores paraibanos no mercado europeu. Ambos acertaram transferências para gigantes da Europa e reforçam a presença do estado nas principais ligas do futebol mundial.

Luis Henrique vai trocar o Marseille pela Internazionale. (Foto: Jean Catuffe)

Luis Henrique: crescimento e protagonismo em grande ano

Um dos grandes destaques paraibanos no mercado é Luis Henrique, de 23 anos, natural de Solânea. O atacante está prestes a ser anunciado como reforço da Internazionale. O clube italiano chegou a um acordo com o Olympique de Marseille por valores que ultrapassam €23 milhões (R$ 146,9 milhões), com bônus que podem elevar o total para €25 milhões. O vínculo será de cinco temporadas.

Luis Henrique viveu sua temporada mais produtiva no futebol europeu: foram 35 jogos, nove gols e nove assistências pelo Olympique. As boas atuações despertaram interesse de clubes da Premier League e da Juventus, mas foi a Inter quem avançou nas tratativas e deve oficializar o acerto nos próximos dias. O jogador estará à disposição do clube para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será realizada em junho.

Matheus Cunha: protagonismo e recorde

Natural de João Pessoa, Matheus Cunha, de 25 anos, será anunciado como novo reforço do Manchester United após se destacar pelo Wolverhampton. A transferência gira em torno de 62,5 milhões de libras (R$ 478 milhões), em um contrato válido até 2030, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada mediante metas.

Matheus Cunha brilhou no Wolverhamtpon. (Foto: Robbie Jay Barratt /AMA)

Com a nova negociação, o atacante entra no seleto grupo dos jogadores que mais movimentaram dinheiro em transferências na história do futebol. Ao todo, já são €192,47 milhões acumulados em vendas desde que deixou o Coritiba, em 2017. Na lista, o paraibano da capital João Pessoa supera nomes conhecidos, como Griezmann, Mbappé e Philippe Coutinho.

Na temporada 2024/25, Matheus Cunha disputou 36 jogos pelo Wolverhampton, marcou 17 gols e deu seis assistências. O desempenho consolidou sua posição como um dos principais atacantes da Premier League e chamou a atenção do técnico Carlo Ancelotti, que o convocou para a nova fase da Seleção Brasileira.

O peso da Paraíba no futebol internacional

A presença de dois paraibanos em clubes do primeiro escalão europeu representa um feito inédito para o futebol do estado. As trajetórias distintas — Matheus vindo de João Pessoa e ganhando projeção na Alemanha, e Luis Henrique surgindo em Solânea antes de brilhar no Botafogo e ser vendido ainda jovem para o Olympique — se cruzam agora em um momento simbólico para o futebol nordestino.

Jogador revelado pelo Botafogo vai trocar a França pela Itália. (Foto: AFP)

Os dois jogadores representam um sinal de que a formação de talentos na Paraíba tem conseguido espaço em meio à disputa global por jovens promissores. Com as transferências para Manchester United e Internazionale, a dupla consolida a Paraíba ainda mais no radar das grandes vitrines do futebol.

