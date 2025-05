Cícero Lucena apresenta avanços de João Pessoa no 2º Encontro Paraibano de Câmaras Municipais

O prefeito Cícero Lucena apresentou a palestra ‘João Pessoa: mais que a queridinha do Brasil’, nesta quinta-feira (29), durante o 2º Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, promovido pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Na ocasião, o gestor destacou os avanços e investimentos que têm feito da capital paraibana uma cidade mais humana, acessível, inclusiva e preparada para o futuro.

O 2º Encontro Paraibano de Câmaras Municipais segue nesta sexta-feira (30), no Centro de Convenções de João Pessoa. Neste primeiro dia, o evento começou com a apresentação de stand-up do humorista Zé Lezin. Em seguida, o vereador e artista Mô Lima realizou a execução do Hino Nacional tocando sanfona.

Em sua palestra, Cícero Lucena ressaltou o orgulho em governar a terceira capital mais antiga do Brasil, “onde o sol nasce primeiro”, e reafirmou seu compromisso com uma gestão voltada para o desenvolvimento humano e sustentável.

Entre os destaques, ele reforçou os investimentos robustos na Educação. Segundo ele, 50% das escolas municipais já foram reconstruídas, com padrão de qualidade, inclusão digital e distribuição de tablets a partir do 3º ano. Professores foram equipados com Chromebooks e, nas salas de aula, programas de formação em programação capacitam alunos dos 8º e 9º anos, com mil deles atuando como monitores remunerados. Além disso, 200 tutores universitários dão suporte a esses estudantes.

“A atenção especial às crianças autistas também é um marco dessa gestão. A rede municipal de ensino já atende mais de 3.750 crianças com o suporte de 2.500 cuidadores. Nossas escolas se transformaram em ninhos de amor”, ressaltou Cícero Lucena, destacando a instalação de salas de crise e mesas digitais para melhor adaptação e acolhimento.

Saúde pública de qualidade – João Pessoa registra avanços estruturantes. O Município zerou a fila de cirurgias com o programa ‘Opera João Pessoa’, em parceria com o programa ‘Opera Paraíba’, do Governo do Estado. Também retomou cirurgias bariátricas e criou um SPA no Hospital Municipal Santa Isabel para pacientes com obesidade. Outras ações incluem a criação do Hospital Dia, serviço próprio de hemodiálise e atendimento emergencial para vítimas de infarto, com sistema de exames integrado ao Ministério da Saúde (MS).

Até outubro deste ano, a cidade deve alcançar 100% de cobertura com as Equipes de Saúde da Família (ESFs), somando 242 equipes. Além disso, o novo modelo das ‘Upinhas’ – unidades que funcionarão 24h – será implantado nos cinco Distritos Sanitários da Capital, reforçando a atenção primária noturna.

Mobilidade, turismo e crescimento econômico – O prefeito destacou ainda o projeto ‘Orla Sul’, que integra mobilidade, turismo e lazer em parceria com o Governo do Estado. Os corredores urbanos estão sendo transformados em parques lineares, reforçando a proposta de uma cidade mais verde e integrada.

João Pessoa também vive um momento de aquecimento econômico. O PIB cresceu 7,7%, com mais de 50 mil empregos gerados nos últimos três anos. Programas como o ‘Eu Posso’, em parceria com o Sebrae, oferecem microcrédito e qualificação a microempreendedores. Iniciativas como ‘Viva o Centro’ buscam revitalizar o Centro Histórico com incentivos fiscais e parceria estadual, o que já resultou no aumento de 83% da arrecadação municipal.

Com apoio do Governo da Paraíba, a cidade vem se destacando no cenário turístico nacional e internacional. O polo turístico em implantação prevê R$ 2 bilhões em investimentos, com 14 mil novos leitos e previsão de geração de 25 mil empregos. Eventos como o Forró Verão, que reuniu milhares de pessoas, também reforçam a vocação cultural e turística da Capital.

Desenvolvimento social – O governador João Azevêdo destacou a importância do protagonismo do gestor público na efetivação das políticas públicas e no fortalecimento dos setores estratégicos do Estado. Segundo ele, quando o governo passa a investir de forma planejada em uma determinada área, atrai naturalmente novos investimentos, impulsionando o desenvolvimento.

“A Paraíba, hoje, se destaca por sua estabilidade econômica, equilíbrio fiscal e segurança jurídica e política – pilares que criam um ambiente propício para o crescimento sustentável. Indicadores como o Índice de Progresso Social têm mostrado que o estado está avançando não apenas economicamente, mas também na qualidade de vida dos paraibanos”, ressaltou.

Reconhecimento e municipalismo – O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Weder de Oliveira, que participou do evento, foi homenageado com o título de Cidadão Pessoense e destacou o potencial turístico e econômico da Paraíba. Em sua palestra, defendeu o fortalecimento do municipalismo e a cooperação entre os entes federativos como pilares para o desenvolvimento do País. “A nossa Constituição assegura o progresso nacional em áreas como saúde, educação, habitação e social. Para isso, é necessário o alinhamento entre governos federal, estadual e municipal”, relatou.

O presidente da CMJP, vereador Dinho Dowsley, agradeceu aos participantes e destacou a importância do encontro para o fortalecimento do parlamento municipalista. “É uma satisfação estar reunindo aqui tantos chefes e atores do Legislativo, não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro, vários representantes de entidades sérias de todo o País. João Pessoa hoje está com prestígio, realizando um evento com mais de 1.600 inscritos, que já é um sucesso”, destacou.

O evento ainda contou com a participação do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fábio Nogueira; e da presidente da União de Vereadores do Brasil na Paraíba, Waleska Maimone.