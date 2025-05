Cícero Lucena participa da inauguração do Ramal Apodi e destaca legado na Transposição do São Francisco

Em agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador João Azevêdo e ministros, o prefeito Cícero Lucena celebrou, nesta quarta-feira (28), a inauguração do trecho 1 do Ramal Apodi, no município de Cachoeira dos Índios (PB). A obra, executada pelo Governo Federal, beneficiará 54 municípios nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O gestor da capital paraibana destacou sua contribuição ao projeto ainda na época em que foi ministro da Integração Nacional.

“Mais uma etapa da Transposição do Rio São Francisco sendo concluída, trazendo segurança hídrica para toda a nossa região. Agradeço a Deus pela oportunidade que me deu na vida de também ter participado desse projeto, na época em que fui ministro da Integração. Graças a Deus, estamos trazendo mais qualidade de vida e oportunidades de renda para o nosso sertão brasileiro”, comemorou o prefeito.

De acordo com o Governo Federal, a obra é estratégica para o abastecimento de água no semiárido nordestino. Com 115,5 km de extensão e investimento de R$ 1,45 bilhão, o trecho liga a Barragem Caiçara, na Paraíba, à Barragem Angicos, no Rio Grande do Norte, com uma vazão projetada de 40 m³/s. A entrega total está prevista para outubro de 2026. Quando finalizado, o Ramal do Apodi beneficiará aproximadamente 750 mil pessoas.

O presidente Lula destacou o enfrentamento desde o seu primeiro governo para entregar uma obra esperada há muito tempo pela região Nordeste do País. “Muita gente era contra. Diziam: ‘Ah, vai acabar com o São Francisco!’, ‘Ah, vai acabar com não sei o quê…’. ‘O rio é meu!’, dizia a Bahia. ‘O rio é meu!’, dizia Alagoas. ‘O rio é meu!’, dizia Sergipe. E eu respondia: ‘Não! O rio é de Deus. Ele foi criado por Deus. Nasce lá em Minas Gerais, passa por aqui, e a água vai pro mar’”, festejou o presidente.

O governador João Azevêdo falou em “obra transformadora”, dizendo que ela, além de levar segurança hídrica, vai melhorar qualidade de vida da população. “É uma obra que traz ao longo desse percurso todo, desenvolvimento, traz esperança para o nosso povo. Então, que tarde maravilhosa é essa que nós estamos vivendo aqui, celebrando essa inauguração dessa primeira etapa, que vai modificar para nós da Paraíba, vai significar a garantia lá em cima, lá perto de Uiraúna”, afirmou.