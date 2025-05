Governo da Paraíba e Banco Mundial avaliam Projeto de Segurança Hídrica e discutem assinatura de novo contrato — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba e o Banco Mundial estão se reunindo, a partir desta segunda-feira (26) até sexta-feira (30), em mais uma Missão de Apoio à Implementação do Projeto de Segurança Hídrica do Estado (PSH-PB). Desta vez, está sendo avaliado o progresso do PSH-PB 1 e discutida a perspectiva de assinatura de um novo contrato, para o PSH-PB 2, que deverá ocorrer em 2026, para a construção da adutora de Gramame, visando atender a Zona Sul de João Pessoa; bem como a conclusão de ações do contrato 1, que já conta com as obras da Adutora Transparaíba – Ramal Cariri e do Sistema de Saneamento da Região Metropolitana da Capital.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, o PSH-PB 2 objetiva atender a demanda da cidade de João Pessoa, que tem crescido muito e por isso se faz necessária a ampliação do sistema, para que haja a garantia hídrica na Capital. “O sistema de Gramame recebe água da bacia hidrográfica Abiaí/Papocas e, com a construção da Barragem de Cupissura, que está sendo executada pela Cagepa vai ter o aumento da produção de água em Gramame, havendo a necessidade de uma nova adutora, para abastecer a cidade”, explicou Deusdete Queiroga, ressaltando que o PSH 1 tem várias ações concluídas e em andamento, como obras hídricas pela Cagepa e implementações de estações de monitoramento do clima, controle dos mananciais, além de levantamento da parte dos recursos de água no subsolo, pela Aesa.

O secretário deu boas-vindas às equipes do BM e do Governo do Estado e revelou que está feliz com o resultado do projeto, desejando que ao longo desta semana de missão sejam alcançados resultados importantes para o PSH-PB. A reunião conta também com a participação do gerente do Projeto no Banco Mundial, Alfonso Alvestegui; da secretária executiva da Seirh, Virgiane Melo, que também é coordenadora do PSH-PB; do presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), Porfírio Loureiro; do diretor da Aesa Joacy Mendes, entre outros técnicos do Estado e do BM, que participaram de forma presencial e remota.

A secretária executiva Virgiane Melo agradeceu a presença de todos e apresentou o cronograma de trabalho desta semana, que conta com reuniões internas e visita de campo, apresentação de indicadores e projeções para o biênio 2025-2026, acordos legais do Projeto, salvaguardas ambientais e sociais, segurança de barragens, programa de controle e redução de perdas, automação, discussão sobre o andamento de cada contrato em execução, balanço geral de atividades e cronogramas da implementação; conclusões e recomendações da Missão.

O contrato de empréstimo com o Banco Mundial para execução do PSH-PB foi assinado no dia 2 de dezembro de 2020, pelo governador João Azevêdo e a instituição financeira, no valor de aproximadamente US$ 127 milhões. Como contrapartida, a gestão estadual também investirá, com recursos próprios, o montante de US$ 80,2 milhões nesse projeto.

A ação vai beneficiar toda a população da Paraíba, especialmente as regiões do Cariri e Curimataú, que irão receber água de qualidade por meio do Sistema Adutor Transparaíba. Além disso, os investimentos irão permitir a reestruturação da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), bem como o reordenamento do esgoto de João Pessoa, ampliando a capacidade de tratamento da Cagepa na Capital.