conheça Arthur Vilar, paraibano fenômeno do surfe

Uma das maiores promessas do futuro da “Brazilian Storm”, ou Tempestade Brasileira, é o paraibano Arthur Vilar. Com apenas 13 anos, o jovem tem o medalhista olímpico Ítalo Ferreira como seu mentor e é um dos grandes nomes da nova geração do surfe nacional. Ele deixou isso claro no último domingo (25), ao ser vice-campeão da categoria Bottle Rockets no Stab High Japan, competição organizada por uma tradicional revista australiana e disputada em uma piscina de ondas, em Shizunami, no Japão.

Arthur Vilar, surfista paraibano. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com um desempenho surpreendente para um atleta da sua idade, Arthur realizou manobras incríveis, entre elas alguns aéreos, e garantiu a segunda posição na categoria que reúne promessas do surfe mundial. Natural da Paraíba, mas radicado no Rio Grande do Norte, o jovem mora e treina em Baía Formosa, onde conheceu e foi apadrinhado por Ítalo Ferreira, campeão mundial e olímpico de surfe.

Entre as principais conquistas nas categorias de base da modalidade, Arthur conquistou o título nacional no Sub-12, em 2022. No ano seguinte, garantiu a terceira posição no Sub-14 e, em 2024, encerrou a temporada do CBSurf Rip Curl Grom Search com os títulos das categorias Sub-14 e Sub-16, tornando-se campeão nas três primeiras categorias de base.

Arthur Vilar deu um aéreo e ganhou nota 10 em Porto de Galinhas. (Foto: Thiago Cavalcanti / CBSurf)

Neste ano, além do vice no Japão, o jovem disputou o Campeonato Brasileiro de Base, em Porto de Galinhas, Pernambuco, no mês de maio. Durante a competição, o paraibano executou um “kerrupt flip”, manobra aérea de alto grau de dificuldade, recebendo nota 10 dos juízes. Ele também já surfou em Pipeline (Havaí), Mentawai (Indonésia) e Maldivas, locais renomados mundialmente, além de possuir experiência em piscinas de ondas, como o Surf Ranch, na Califórnia.

