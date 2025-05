Prefeitura de João Pessoa define pagamento de maio, junho e primeira parcela do 13° salário

26/05/2025 |

16:30 |

3532

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou, nesta segunda-feira (26), o calendário de pagamentos deste mês de maio, a primeira parcela do 13° e a folha de junho. Ao todo serão injetados quase R$ 400 milhões na economia da Capital paraibana em apenas um mês, impulsionando a economia do município e de toda a Paraíba neste período dos festejos juninos. O primeiro pagamento acontece nesta quinta (29) e sexta-feira (30), quando os servidores municipais recebem os proventos referentes a este mês de maio.

“Isso demonstra o compromisso e a valorização com os nossos servidores, gerando impacto positivo no comércio, que será aquecido justamente no período junino, tão esperado pelo nosso povo”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

A previsão da folha já foi fechada pelas secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin) graças ao equilíbrio financeiro das contas públicas municipais promovida pela atual gestão. A medida garante os pagamentos em dia e permite também a antecipação da primeira parcela do 13° salário ainda no primeiro semestre.

O pagamento de maio acontece na quinta-feira (29) para os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e na sexta-feira (30) para os profissionais da ativa, entre servidores efetivos, comissionados e prestadores de serviço. Em junho, o pagamento começa no dia 13, com a primeira parcela do 13° salário para todos. A medida estimula o comércio e outros setores da economia antes do São João.

Já no final do mês, o pagamento do mês de junho acontece no dia 27 para os aposentados e pensionistas e, no dia 30, para os servidores da ativa. “A Prefeitura demonstra capacidade de planejamento e equilíbrio fiscal, assegurando o compromisso do prefeito Cícero Lucena com todos os servidores de garantir os pagamentos sempre em dia”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.

Confira os valores da administração direta e indireta: