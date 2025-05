Corrida 5K Pela Paz no Trânsito reúne corredores no Centro de Convenções de Campina Grande — Governo da Paraíba

Nem a chuva que caiu na manhã deste domingo (25) foi capaz de desanimar os corredores que participaram da 2º etapa da Corrida 5K Pela Paz no Trânsito, em Campina Grande. Com alegria, empolgação e muita disposição, mil inscritos vestiram a camisa e transformaram a pista molhada em um cenário de união, superação e compromisso com a vida.

Promovida pelo Governo da Paraíba, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), a corrida integra o calendário de ações do Maio Amarelo, campanha nacional por um trânsito mais seguro. Este ano, o tema escolhido foi direto: “Desacelere! Seu bem maior é a vida.” E foi essa mensagem que impulsionou famílias, amigos, casais e servidores do Detran a largarem, mesmo sob o tempo fechado, rumo aos 5 quilômetros de percurso.

O ponto de partida e chegada foi o recém-inaugurado Centro de Convenções de Campina Grande Antônio Vital do Rêgo, um equipamento moderno, pensado para impulsionar o turismo de eventos na região. Entregue na última quarta-feira (21) pelo governador João Azevêdo, o espaço já começa a se consolidar como referência para grandes encontros – sejam eles culturais, empresariais ou, como neste domingo, com foco em cidadania e bem-estar.

Após a largada, os atletas seguiram em direção à Alça Leste, em um percurso que teve seus primeiros 2,5 km de descida e os últimos 2,5 km de subida. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi Jonathan Lemos, com o tempo de 18min22s, seguido por Paulo Moura (18min44s) e José Mendes Neto (18min52s), completando o pódio masculino na categoria Público Geral.

Entre as mulheres, o destaque foi Jamilly Rocha, que venceu com o tempo de 22min54s. O segundo lugar ficou com Amanda de Tavares (23min58s) e o terceiro com Juliana Sales (24min13s), também na categoria Público Geral.

Na categoria Servidor Detran, o pódio masculino foi liderado por Renato Maracajá, que conquistou o 1º lugar com o tempo de 23 minutos e 52 segundos. Em 2º lugar ficou Jocélio Figueiredo (24min07s), seguido por Grasielson Queiroz (25min20s). Já na categoria Servidora Detran, a grande vencedora foi Francelly Carla Farias, com o tempo de 31 minutos e 36 segundos. O 2º lugar ficou com Isabella Villar (35min25s), e Francicleide Rodrigues fechou o pódio feminino com (38min47s).

O superintendente do Detran-PB, Isaías Gualberto, também participou da corrida, percorrendo os 5 km ao lado de outros servidores do órgão. Ele comemorou a realização de mais uma edição da 5K Pela Paz no Trânsito. Isaías Gualberto destacou a importância da corrida não apenas pela visibilidade que proporciona à campanha, reforçando a mensagem de paz no trânsito, mas também por promover saúde, bem-estar e fortalecer o tema deste ano: “Desacelere! Seu bem maior é a vida!”.

A gerente de Educação para o Trânsito do Detran-PB, Ariana Nogueira, destacou a disposição e o entusiasmo dos participantes, que enfrentaram o tempo chuvoso com alegria e energia, tornando a corrida ainda mais especial. Ela enfatizou a importância da ação como ferramenta de conscientização, sobretudo neste mês de maio, quando o foco das campanhas é a redução dos sinistros e das mortes no trânsito. “Aqui são mil corredores com uma única mensagem: Paz no Trânsito!”, declarou.

O professor de Geografia José Williames contou que havia feito a inscrição em outra corrida neste mesmo dia, na cidade de Campina Grande, mas optou por participar da 5K Pela Paz no Trânsito, realizada pelo Detran-PB. Segundo ele, a escolha foi motivada pelo propósito da iniciativa. “Preferi participar da corrida pela conscientização, em nome de vidas salvas!”, destacou. Ele ainda elogiou o evento com entusiasmo. “A corrida foi Top!”.

A servidora do Detran Francelly Carla, que conquistou o 3º lugar na categoria feminina dos servidores, destacou a importância da valorização dos profissionais do órgão e parabenizou a organização do evento. “Foi maravilhoso participar da 5K Pela Paz no Trânsito”, afirmou, celebrando o momento de integração, superação e conscientização.

O Movimento Maio Amarelo 2025 entra na sua última semana com uma programação intensa. Até o dia 30 de maio, serão realizadas palestras, ações integradas, audiência pública, blitz educativa, encerrando com um Passeio Ciclístico no município de Pitimbu, reforçando o compromisso do Detran-PB com a vida.