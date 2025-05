Segundo dia de eliminatórias do Festival de Música da Paraíba seleciona mais sete finalistas — Governo da Paraíba

Campina Grande recebeu, nessa quinta (22) e sexta-feira (23), no Teatro Municipal Severino Cabral, as eliminatórias do 8º Festival de Música da Paraíba, que selecionou 14 músicas para a etapa final, no próximo dia 31. Mais sete músicas foram escolhidos pelos jurados nessa sexta. O show de encerramento ficou por conta da Banda Funkeria, que apresentou nos dois dias repertório dedicado à obra de Genival Cassiano, homenageado desta edição juntamente com Glorinha Gadelha.

Os selecionados no segundo dia foram: “À Solta”, composição de Matheus Andrade e interpretação de Liriel; “Beijo na Praça”, composição e interpretação de Juzé; “Canto por Igualdade”, composição e interpretação de Wagner Malta; “Cassiano e Glorinha”, composição de Floriano Maurício e interpretação de Ricardo Show; “Coisa Melhor do que Dinheiro”, composição e interpretação de Bibiu do Jatobá; “Ladainha”, composição e interpretação de Ruanna; e “Nordestinês”, composição e interpretação de Vania Airam.

Os jurados selecionaram no primeiro dia as seguintes músicas: “Abelhas”, composição e interpretação de Pedro Francisco; “Antes Que Me Pergunte”, composição e interpretação de Titá Moura; “Baque de Realidade”, composição de Paulo Rafael e Karla Oliveira e interpretação de Paulo Rafael; “Boêmio de Profissão”, composição e interpretação de Severo Ramos; “Côco Parahyba”, composição e interpretação de Heitor Loureiro; “Deixa Eu Cantar Aqui”, composição de Pricler e Pedro Medeiros e interpretação de PriCler; e “Olhos de Cobiça”, composição e interpretação de Thiago Cruz.

Durante as apresentações nas Eliminatórias, os artistas foram julgados por um júri formado por três profissionais de outros estados com comprovada competência técnica musical: Isabela Moraes, Jordania Martins e Livio Nascimento. A votação popular está aberta no site do Festival (https://radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica) a partir deste sábado (24) até 31 de maio, na execução da última música da Final.

A ordem das músicas concorrentes na Final será feita mediante sorteio realizado no dia 27 de maio, s 14h30, na sede da Rádio Tabajara, durante a transmissão do programa “Tabajara em Revista”. A etapa Final será no dia 31 de maio, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, às 20h, com homenagem a Glorinha Gadelha no encerramento.

A premiação para os vencedores da etapa Final será: 1º lugar: R$ 10 mil; 2º lugar: R$ 7 mil; 3º lugar: R$ 5 mil; melhor intérprete: R$ 3 mil e júri popular: R$ 5 mil.

Em todas as apresentações os intépretes são acompanhados pela Banda Glauco Andreza, formada por Sérgio Gallo, na direção musical e baixo; Uirá Garcia na guitarra; Cesar Cambojano no teclado; Almir Cesar na bateria; Priscilla Fernandes e Otacílio Feitosa na percussão; Gilvando Azeitona no trombone; Fernando Alves no trompete; Arimatéia Formiga (Teinha) no saxofone; Lau Capym e Ricardo Ribeiro no backing vocal. Os arranjos das músicas foram feitos por Sérgio Gallo, Emanuel Barros, Arimatéia Formiga (Teinha), Marcelo Vilor e Potyzinho Lucena.

Realização – Realizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e da Secretaria de Estado de Comunicação Institucional (Secom), com apoio da Codata e PBGás, o Festival tem como objetivos incentivar a criação musical e revelar talentos; promover intercâmbio cultural entre artistas da capital e dos demais municípios paraibanos proporcionando o fortalecimento da cultura musical paraibana; além de ter importante papel educativo e de fomento à cultura quando permite à população conhecer a diversidade e a criatividade da música paraibana.