Próximo adversário do Botafogo-PB na Série C, Retrô eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil 2025

Neste domingo (25), o Botafogo-PB enfrenta o Retrô, no Estádio Almeidão, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O próximo adversário do Belo vive um momento instável na Terceirona, com três derrotas nos últimos cinco jogos; porém, eliminou o Fortaleza nos pênaltis, na 3ª fase da Copa do Brasil, e conquistou a classificação inédita às oitavas de final.

+ Confira a tabela completa da Série C 2025

Fortaleza x Retrô, Copa do Brasil 2025. (Foto: Divulgação/Retrô)

Até a temporada passada, os pernambucanos haviam conseguido avançar até a 2ª fase da Copa do Brasil em três oportunidades, mas acabaram eliminados: contra o Corinthians (2021), Tombense (2023) e Fortaleza (2024). Contudo, em 2025, após passar por Jequié e Atlético Goianiense, tiveram a revanche diante do Leão do Pici e avançaram às oitavas de final pela primeira vez.

Em sua primeira participação na Série C, o Retrô empatou sem gols contra o Tombense, perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0, mas, na 3ª rodada, venceu o Figueirense. Nos últimos três jogos pela Terceirona, foram duas derrotas consecutivas (contra Floresta e Caxias) e uma vitória diante do Itabaiana. Contra o Botafogo-PB, a equipe do técnico Milton Mendes vai em busca do primeiro triunfo como visitante.

Pela Série C, o Botafogo-PB vem de um empate contra o Maringá. (Foto: Fernando Teramatsu/Maringá FC)

O Alvinegro da Estrela Vermelha vem de uma sequência de sete jogos sem vencer e ocupa a 15ª posição na tabela de classificação da Série C, com seis pontos. O Retrô não está muito longe do Belo: é o 12º colocado, com sete.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.