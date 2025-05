João Azevêdo prestigia homenagem aos “100 Maiores Contribuintes de ICMS da Paraíba” e destaca avanços na economia do Estado

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite dessa sexta-feira (23), em João Pessoa, a solenidade em homenagem aos “100 Maiores Contribuintes de ICMS da Paraíba”, evento promovido pela Revista Painel Empresarial. Na ocasião, ele destacou o ambiente seguro para investimentos em virtude das iniciativas que o Governo tem adotado e que têm resultado no bom momento vivido pela economia paraibana, como a capacidade de investimentos, que quintuplicou em relação a 2019 — início da primeira gestão — e o equilíbrio financeiro do Estado, atestado pelo Tesouro Nacional e pela agência de classificação de risco S&P Global Ratings, que tem concedido nota máxima à Paraíba (AAA) por três anos consecutivos.

A solenidade também foi marcada pela entrega do Prêmio Top of Class, concedido a autoridades e personalidades pela atuação junto a segmentos que também contribuem com a economia do Estado. A primeira-dama da Paraíba, Ana Maria Lins, foi homenageada pela atuação exitosa, como presidente de Honra, no Programa do Artesanato Paraibano (PAP), segmento que tem se fortalecido e gerado renda para centenas de famílias — como ela está em São Paulo, acompanhando artesãos que participam do 19° Salão de Artesanato, Ana Maria Lins foi representada pelo governador João Azevêdo.

Durante o evento, realizado na Casa de Recepção Sonho Doce, o gestor paraibano destacou os esforços do Estado para assegurar um ambiente seguro para investimentos. “É uma alegria participar de um momento como esse, uma justa homenagem aos 100 maiores contribuintes de ICMS — empresas da Paraíba, e isso já é um fator extremamente importante. Nesses últimos anos, o Governo do Estado tem feito tudo o que é possível para incentivar, para que a Paraíba cada vez mais gere negócios, que possa oferecer emprego e renda para a nossa população. Graças a Deus, essas iniciativas têm dado resultado. De 2019 até 2024, por exemplo, a Paraíba gerou mais de um milhão de empregos com carteira assinada, resultado da atração de empresas que chegam aqui. Com isso, o consumo das famílias vem crescendo a cada ano — em 2024, o consumo foi de R$ 102 bilhões, e o relatório mais recente aponta R$ 112 bilhões”, afirmou João Azevêdo.

“Por três anos consecutivos, nós temos o crescimento do PIB acima da média do Nordeste, acima da média do Brasil — tudo isso resultado de um ambiente de negócios que nós conseguimos implantar na Paraíba, em que o empresário se sente seguro para investir, porque sabe que existe uma relação republicana, respeitosa. E para que isso fosse alcançado, foi preciso fazer o dever de casa, com uma gestão ajustada, promovendo o necessário equilíbrio entre receita e despesa, resultando numa capacidade de investimentos nunca antes vista neste Estado — com obras estruturantes, com a Saúde em outro patamar”, observou, ainda, o governador.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marialvo Laureano, também destacou a capacidade atual de investimentos da Paraíba. “A Paraíba saiu, em 2019, de R$ 500 milhões de investimentos para R$ 2,5 bilhões — com receita própria. Esse será o legado, extremamente importante, do governador João Azevêdo. E hoje é uma noite importante, de homenagear essas empresas que dão suporte ao Estado, porque a Paraíba tem adotado uma forma correta de fazer seus investimentos”, comentou, destacando a importância do prêmio da Revista Painel Empresarial, que chega à 46ª edição.

Zenildo Oliveira, do Grupo Pau Brasil — o maior contribuinte de ICMS da Paraíba de 2024 —, parabenizou a gestão do governador João Azevêdo por tornar propício o ambiente de negócios no Estado. “Sem a visão, o equilíbrio fiscal, a segurança jurídica, a Paraíba não teria esse crescimento, não seria possível conquistar as coisas que nós conquistamos, governador. Quando o poder público dá as mãos à iniciativa privada, quem ganha é a população”, disse.

A solenidade em homenagem aos “100 Maiores Contribuintes de ICMS da Paraíba” foi prestigiada por diversas autoridades e auxiliares do Governo da Paraíba, como Rômulo Polari (Cinep); Ricardo Barbosa (Companhia Docas); Adriano Galdino, presidente da ALPB; Murilo Galdino, deputado federal; Luiz Alberto Amorim (Sebrae-PB); Marcondes Medeiros (Fecomércio-PB); Helena Medeiros (Sindifisco); Rodrigo Araújo (BNB); e Matheus Grisi (CEF), entre outros.