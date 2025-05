Edital do Enem 2025 é divulgado; confira mudanças

Enem 2025 tem edital publicado – Foto: Divulgação. Reprodução

O edital para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 foi divulgado na noite de sexta-feira (24). O documento publicado em versão extra do Diário Oficial da União (DOU-PB) traz mudanças para a edição do exame. Veja o que muda abaixo.

As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro para a maioria das cidades, somente três municípios terão dias diferentes de aplicação de provas, os casos de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. As inscrições devem ser feitas de 26 de maio a 6 de junho pela Página do Participante, no site do Inep.

O que muda para a edição 2025 do Enem

As alterações foram comunicadas na quinta-feira (22), pelo ministro da educação Camilo Santana. Com a publicação no Diário Oficial, as modificações se tornaram oficiais.

Pré-inscrição automática

A partir desta edição, os estudantes regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio estarão automaticamente pré-inscritos. Esses estudantes terão apenas que confirmar as informações do cadastro e selecionar a opção da prova de línguas que vão querer realizar, seja inglês ou português.

Estudantes do 1º ano do ensino médio, assim como do 2º, vão precisar fazer o cadastro do zero, como nos anos anteriores.

Certificado de conclusão do ensino médio

O exame também poderá ser usado como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos, dependendo da nota do aluno, a partir desta edição. Essa é uma alteração que traz de volta algo que já foi praticado anteriormente, já que essa medida valia até 2017 quando ela foi transferida unicamente para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Quem não tem direito à isenção terá a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85, que deve ser quitado até 11 de junho.

Aplicação das provas: datas e horários

As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. Veja abaixo o que, em cada dia, os alunos vão fazer.

1º domingo: 9 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

2º domingo: 16 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (Brasília)