ASSISTIR Náutico x Ponte Preta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (24/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Náutico x Ponte Preta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (24) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Náutico x Ponte Preta: Relembre Confrontos Históricos nos Aflitos e a Luta pelo G-8 na Série C 2025

O confronto entre Náutico e Ponte Preta, marcado para este sábado (24), promete fortes emoções nos Aflitos. Pela primeira vez na história, as equipes se enfrentam em uma partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, e o Timbu entra em campo com um objetivo claro: vencer e entrar no G-8 da competição. Atualmente fora da zona de classificação, o Náutico busca repetir feitos históricos contra a Macaca no Recife.

Este duelo reacende memórias marcantes de embates anteriores entre os dois clubes no tradicional estádio dos Aflitos. Ao longo das décadas, Náutico e Ponte Preta protagonizaram partidas emblemáticas, com direito a golaços, festa de acesso e atuações memoráveis.

Vitória com o brilho de Kieza

Um dos jogos mais lembrados pela torcida alvirrubra aconteceu em 2012, quando o atacante Kieza, ídolo do clube, retornou em grande estilo. Após passagem pelo futebol árabe, o “K9” marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, em jogo válido pela Série A. O meia Souza também deixou sua marca, garantindo a última vitória do Timbu sobre a Macaca nos Aflitos até hoje.

Festa do acesso em 2011

Outro confronto inesquecível ocorreu na última rodada da Série B de 2011. Com o acesso já garantido para a elite do futebol nacional, Náutico e Ponte empataram por 2 a 2, em uma partida que terminou com invasão de campo e festa da torcida nos Aflitos. Ricardo Jesus abriu o placar para os visitantes, mas Marlon e Lenon viraram para o Timbu antes do empate nos acréscimos com Gérson.

Golaço de Formiga em 1997

Em 1997, pelo quadrangular semifinal da Série B, o atacante Formiga marcou um dos gols mais bonitos da história recente do clube. Após cruzamento na área, ele acertou um sem-pulo certeiro para decretar a vitória por 3 a 1 e encaminhar a classificação do Náutico.

Triunfo no quadrangular final

Na mesma edição de 1997, as equipes voltaram a se enfrentar no quadrangular final. Com o estádio lotado, o Timbu aplicou 3 a 0 na Ponte Preta e arrancou com força na luta pelo acesso. Embora tenha vencido novamente por 2 a 1 no segundo turno — jogo disputado na Ilha do Retiro —, o Náutico acabou ficando com o vice-campeonato, superado pela Inter de Limeira.

Confronto decisivo em 2025

O reencontro entre Náutico e Ponte Preta neste sábado tem importância estratégica para as duas equipes. O Timbu quer conquistar sua terceira vitória consecutiva e garantir vaga no G-8 da Série C pela primeira vez na temporada. Já a Ponte, líder da competição, tenta manter o embalo e a invencibilidade.

A expectativa é de casa cheia nos Aflitos, com a torcida alvirrubra confiante após boas atuações recentes, inclusive contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Com reforços como o retorno do lateral-direito Arnaldo, o Náutico entra em campo com força máxima para tentar reviver os velhos tempos de glória contra a Macaca.

