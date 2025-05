EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, A SESAD REALIZOU UMA AÇÃO NA CAATINGA GRANDE E NO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

A SESAD – Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó-RN realizou uma ação no Assentamento Agrário Seridó/Caatinga Grande, voltada para a campanha Novembro Azul, que abordou a prevenção do câncer de próstata e cuidados com a saúde do homem.





A ação incluiu uma palestra com a psicóloga Thaís Nóbrega, encaminhamento de exames de PSA, roda de conversa, bingo, entre outras atividades. Também houve uma ação no PSF 1, como parte do projeto Saúde do Trabalhador. Ambas as ações ocorreram no último dia 22 de novembro.





O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, direcionada à sociedade e, em especial, aos homens, com o objetivo de conscientizar sobre doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.