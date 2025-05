Congresso discute doenças raras e anomalias congênitas até sexta-feira, em João Pessoa

João Pessoa está sediando até a próxima sexta-feira (23) o V Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas (Conamdracon). O evento teve início na manhã desta quarta-feira (21), no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, e contou com a participação do prefeito em exercício Leo Bezerra, o secretário de Saúde da Capital, Luis Ferreira, entre outras autoridades e especialistas da área.

“Para nós é uma honra receber um evento desse porte em nossa cidade, uma excelente oportunidade de troca de experiências, onde poderemos mostrar todos os avanços de João Pessoa no cuidado com essas pessoas e também temos muito a aprender com os grandes especialistas que estão participando do congresso”, destacou o prefeito em exercício, Leo Bezerra, na abertura do evento.

Para o secretário de Saúde de João Pessoa, o médico Luis Ferreira, a realização do congresso fortalece o Centro de Doenças Raras da Capital e estimula a criação de espaços similares em outras cidades e estados.

“Antigamente, esses pacientes raros ficavam perdidos na rede sem uma assistência específica e, infelizmente, essa ainda é uma realidade em muitos locais. Quando surge o Centro de Doenças Raras aqui em João Pessoa, um centro multiprofissional, de assistência multiprofissional, que tem como missão acolher e conduzir multidisciplinarmente a esses pacientes, nossa rede assistencial muda completamente e se torna uma referência, recebendo pacientes de outros municípios e até estados. Hoje é nossa prioridade ampliar e melhorar, cada vez mais, a assistência, aos raros e, definitivamente, fazer de João Pessoa um polo de assistência nessa área”, pontuou Luis Ferreira.

Organizado pelo Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras (CRMDR) – serviço administrado pela Prefeitura de João Pessoa – e pela Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador), o Conamdracon é um evento anual e reúne profissionais, pesquisadores e discentes para discutir avanços e desafios relacionados a doenças raras e anomalias congênitas.

Entre os participantes do Congresso está a dentista Jheniffer Bezerra, que veio da cidade de Caaporã para participar do evento. Para ela, o congresso é uma oportunidade de ampliar os conhecimentos para melhorar sua atuação profissional. “Desde a graduação eu sempre tive muito interesse pela área dessas patologias e depois que eu comecei atuar no SUS, fui conhecendo ainda mais, sempre tendo muito interesse. Então quando soube do Congresso, fiz questão de participar e estou com uma expectativa muito boa, principalmente depois das falas iniciais, abordando a humanização e acessibilidade e esse é o meu objetivo, absorver o máximo de conhecimento para ofertar uma assistência além do tradicional, mas realmente acolher e ajudar essas pessoas”, explicou a profissional de saúde.

A abertura do V Conamdracon contou com a palestra magna do coordenador geral de doenças raras do Ministério da Saúde, Natan Monsores de Sá, que abordou sobre ‘A Política Nacional de Atenção Integral as pessoas com Doenças Raras: Avanços, desafios e oportunidades’.

A programação do Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas conta com palestras, rodas de conversa e minicursos, além da apresentação de trabalhos científicos. A programação do evento pode ser acompanhada clicando aqui: https://www.conamdracon.com/schedule/v-conamdracon

O V Conamdracon é um evento gratuito e, quem não pôde inscrever-se para participar presencialmente, pode acompanhar a transmissão online, por meio do link: https://www.youtube.com/@vconamdracon.