Flamengo deve ter o retorno de Arrascaeta contra o Botafogo-PB pela Copa do Brasil 2025

O próximo compromisso do Botafogo-PB será contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. Precisando vencer por uma diferença de dois gols para avançar às oitavas de final, o Belo não deve ter vida fácil nesta quarta-feira (21). Isso porque o técnico Filipe Luís poderá contar com o retorno de alguns titulares, entre eles o meia Arrascaeta, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

+ Confira a tabela completa da Copa do Brasil 2025

Arrascaeta, meia do Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Tendo como principal objetivo a Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não terá uma equipe titular fixa na Copa do Brasil, com o planejamento sendo feito de acordo com o momento dos atletas ao longo da competição. Por isso, assim como no jogo de ida, o Mengão deve enfrentar o Botafogo-PB com um time misto, mas contando com algumas peças importantes que podem aparecer durante a partida.

+ Veja os detalhes de Flamengo x Botafogo-PB, pela Copa do Brasil



Entre elas está Arrascaeta, poupado no empate diante do Botafogo, no último domingo (18), assim como Gerson, que também foi desfalque no clássico. No setor ofensivo, Filipe Luís poderá escalar Juninho, Michael e Pedro. A expectativa também é de que os jovens Lorran e Joshua, autor do gol da vitória no primeiro jogo, estejam em campo.

Joshua, autor do gol da vitória do Flamengo contra o Botafogo-PB. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Devido ao desgaste físico, Bruno Henrique, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Luiz Araújo podem ser poupados. Já De La Cruz e Plata estão sendo preparados para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, enquanto Allan e Pulgar devem retornar na última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Deportivo Táchira.

Provável escalação do Flamengo:

Matheus Cunha; Wesley, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson e Luiz Araújo; Michael, Everton e Juninho. Técnico : Filipe Luís.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.